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社會 社會焦點 保障人權

女友劈腿想賣草療傷　年薪200萬工程師種2株大麻判關2年8個月

記者黃翊婷／綜合報導

年薪200萬元的蔡姓工程師原本因為女友劈腿情緒低落，2022年8月到國外出差時施用大麻，感覺身心放鬆，於是私運6顆大麻種子返台栽種，結果僅存活2株大麻，他還與朋友半開玩笑討論「賣草」計畫，沒想到因此自毀前程，日前被台南高分院法官依法判處有期徒刑2年8個月。

▲▼加拿大大麻合法化。（圖／路透）

▲蔡男私運大麻種子並在家栽種，結果害慘自己。（示意圖／路透）

判決書中記載，大麻種子是法律公告的管制進出口物品，未經許可不得擅自私運進口，且在《毒品危害防制條例》中，大麻屬第二級毒品，不得非法製造或持有，蔡男卻在2022年8月中旬藉由前往荷蘭出差的機會，於當地購買6顆大麻種子，再放進托運行李中帶回台灣。

蔡男在2022年12月間透過手機上網學習大麻的栽種方式，並在台南市的住處進行栽種，起初他先嘗試種了3顆種子，結果發芽後枯萎，他沒有放棄，繼續使用相同方式栽種剩下的3顆種子，最後有2株存活、1株枯死。

此外，蔡男與朋友聊天提到此事，半開玩笑說要「賣草」，但並未真的採取行動。後來警方接獲線報，在今年2月20日逮捕蔡男，當場查獲2株大麻。

蔡男的律師認為，蔡男是因為女友劈腿感情受創，時常飲酒大醉，出差到荷蘭、泰國等地時施用大麻，發現可以放鬆身心，一時失慮才會私運6顆種子回台，想要栽種自用，與朋友說的「賣草」計畫只是開玩笑，畢竟栽種存活下來的大麻只有2株，根本不可能用來製毒販賣。

不過，台南高分院法官認為，蔡男在本案供述中曾說自己沒有施用毒品的習慣，後來又說是要種來自用，不論如何，他私運大麻種子的原因是為了在國內栽種，前後犯行間有牽連關係，因此認定他是有意圖供製造毒品之用，而栽種大麻，並依法判處有期徒刑2年8個月，不予緩刑，全案仍可上訴。

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