衛福部處長爆不倫車震！PTT驚見「條文被修改」：不能放蕩被拿掉了

▲許朝程被爆出不倫戀。（資料照／新北市衛生局提供）



記者朱祖儀／綜合報導

衛福部秘書處長許朝程近日遭爆不倫婚外情，還疑似有車震畫面，掀起外界討論。一名網友就挖出法條，發現公務員服務法第5條，原本寫「公務員不得驕恣貪惰，奢侈放蕩等」，不過在去年被修改掉了，變成「公務員不得有損害名譽及政府信譽之行為」，他忍不住發文狂酸。

許朝程原在新北市衛生局擔任副局長，今年6月才接任衛福部秘書處處長。但近日週刊接獲爆料，發現許朝程在新北市工作期間就和一名陳姓女下屬有染，且即使許朝程轉任中央，雙方仍多次幽會，還有拍到許朝程和陳女在車內，車身多次劇烈晃動的畫面，令人起疑。

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消息曝光後掀起外界討論，一名網友也在PTT分享一張圖片，看到公務員服務法第5條，原本是「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩，及冶游賭博，吸食烟毒（煙毒）等，足以損失名譽之行為」。但民國111年6月22日修正公務員服務法，現行的公務員服務法第6條為「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為」。



原PO質疑，去年修法已經將公務員不得放蕩修掉了，難怪官員屢屢傳出不倫傳聞，「一而再再而三的淫，都是衛福部長口中苦幹實幹的好官員」。許多人看到後也酸，「難怪之前能摟人妻」、「很針對有效的修法」、「這目的性也太強烈了，把私生活一刀切了」，但也有人指出，「這是改更嚴格耶」。

而實際查看立法院網站資料，能看到民進黨立委江永昌、林宜瑾、蔡易餘以及許智傑提案，有鑑於公務員服務法第5條規定公務員之道德相關事項，自民國28年立法以來未曾修正，其中驕恣貪惰、貪奢放蕩及冶遊並無明確定義，且部分詞義已不符時代觀念，而彼時之煙毒此時之用詞為毒品，故此數名詞應予修正。連署人包括民進黨立委邱志偉、林楚茵、王定宇、何志偉、何欣純、陳歐珀、邱泰源、吳玉琴、劉建國、沈發惠、蘇治芬、郭國文、羅致政、林俊憲，以及時代力量立委陳椒華。其餘條文也有立委提出異議，公務員服務法修正全文於111年5月30日經立法院第10屆第5會期第14次會議三讀通過

針對不倫戀一事，許朝程稍早也在臉書致歉，「是我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官的困擾，我要向太太、雙方家人以及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒」。