健保補助住院看護！試辦計畫再擴大　醫院增至84家「7.5萬人受惠」

▲健保試辦住院整合照護計畫，減輕民眾住院照護負擔，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

民眾住院時可能會遇上得麻煩家屬自行照顧或者自費請看護等情況，衛福部為了減輕此類負擔，從去年10月試辦「住院整合照護服務計畫」，病人只要每天自付最高1050元，可由醫院負責提供24小時照護輔佐人力。健保署今（7）日宣布，今年度再投入5.6億元經費，並於近期新增核定44家醫院加入服務，適用範圍擴大至84家醫院、4414床，擴大後預期7.5萬人可受惠。

因應國內高齡化、少子化、上班族、老人照顧老人等社會現況，為減輕病人住院家屬照顧及經濟負擔以提升病人照護品質，衛生福利部護理及健康照護司及中央健康保險署從去年10月起推動「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署醫務管理組組長劉林義表示，計畫針對入住急性一般病床病人，由醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，使民眾於住院期間，家屬可以不用全時在醫院照顧病人(或自聘看護)，也能獲得連續性及完整性的照護。

接受住院整合照護計畫，會由健保支付每日750點照護輔佐人力費用給提供服務的醫院，民眾每日自行負擔金額則由醫院依據照護人力成本決定，可從0元至最高上限1,050元。

▲衛福部健保署。（圖／記者呂佳賢攝）

劉林義表示，去年該試辦計畫投入經費3億元，共核定40家醫院參與，提供2847床，到今年6月為止，住院整合照護服務試辦計畫服務人次已達到17.8萬人次，以每個人平均住院10天計算，使用人數約1.78萬人。

今年進一步擴大試辦，經費提高至5.6億元，106家醫院提出申請，經過審查小組委員審查新增核定44家，增加1,567床，從今年8月28日公告核定後可啟動收案；目前總計有84家醫院獲核定，可提供4,414床服務，預估可以有7.5萬人受惠，後續視各試辦醫院執行情形及預算，開放擴增試辦床數。

民眾黨總統參選人柯文哲的醫療政見其中之一為「提供全責醫護」，由政府、民眾共同負擔經費支出，讓住院看護免煩惱。衛福部長薛瑞元昨受訪回應，政見中有不少是既定政策，包含試辦中或實施中，持續進行成效與財務評估。薛瑞元今日再被問及柯文哲所謂「全責醫護」是否就等於「住院整合照護服務計畫」，他僅回答「應該是，要去問他」。