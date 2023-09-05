日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

記者陳俊宏／綜合報導

日本YouTuber早奈惠是名單親媽媽，她感嘆，單親媽媽在日本社會很辛苦，不被接受，只有台灣人接受她。她感動落淚謝謝台灣人的溫暖，「在我每次想要放棄的夜晚，都是台灣人的留言讓我燃起了希望。」

早奈惠接受《不要鬧工作室》訪問指出，她4年前和《不要鬧工作室》創辦人強尼拍完影片後，抱著尋找台灣男朋友的夢想回日本，結果碰到一個日本男生，不小心墜入愛河，交往一個月後就懷孕。

▼早奈惠講到台灣人的溫暖，一度哽咽落淚。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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早奈惠說，「當時我們都不想結婚，我一開始也不敢要小孩，怕養不起，但想了很久，我覺得小孩也應該要有生存的權利，所以雖然男生不要，我決定生下他。加上那時候媽媽得癌症，缺乏活下去的勇氣，她覺得我的寶貝可以帶給她力量。」

早奈惠表示，於是她開始一個人撫養兒子，身為一個單親媽媽，在日本社會很辛苦，不被接受，首先因要照顧小孩，不好找工作；找對象也是，後來認識的幾位日本男生，「都不太能接受我的小孩，因為在日本，有些單親媽媽要靠男朋友的收入，他們不想花錢在別人的小孩身上。」

早奈惠提到，曾有一任日本男友對她說，「我如果娶妳，我媽媽不會答應，因為妳會影響到我們家的血統和遺產。」但她強調，從沒想要靠男生，從交往到懷孕，到生下兒子、養兒子都靠自己。

▼早奈惠破涕為笑，謝謝台灣人。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



「唯一一個我沒有獨立的地方，就是接受台灣人的溫暖。」早奈惠表示，當初決定要當單親媽媽時，拍了YouTube影片，結果收到超多台灣人的支持和鼓勵，「在我每次想要放棄的夜晚，都是台灣人的留言讓我燃起了希望，所以我會帶著這份勇氣，和兒子一起長大。」

早奈惠講到台灣人的溫暖，一度哽咽落淚，「謝謝台灣的大家」。她也分享自己目標是40歲前買房子給媽媽，會為了孩子努力賺錢，「希望大家繼續支持我們，謝謝。」

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