媽媽帶癱瘓兒「叫小姐」　12年來第一次解放讓他笑了

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

最近一支影片在國外網路上引起熱議，澳洲一位媽媽日前帶著兒子逛「紅燈區」（妓院），原因是她的兒子12年前發生車禍癱瘓，至今一直都無法與女性有親密關係，讓她看了十分心疼，也因此決定請性工作者協助，幫兒子解決生理需求。

根據《每日郵報》報導，澳洲知名網紅鮑菲什（Willem Powerfish）近日在一場釣魚活動中，認識了一位母親蓋兒（Gail）與她癱瘓的兒子傑克（Jake），過程中他與蓋兒聊到傑克的性生活，意外成為眾人帶著傑克前往妓院的契機。

▲鮑菲什提議可以帶傑克到妓院放鬆。（圖／翻攝自YouTube）

蓋兒告訴鮑菲什，她的兒子傑克2012年除夕時發生嚴重車禍，雖然送醫搶救後幸運保住一命，但從此只能癱坐在輪椅上渡日，只剩下嘴巴及拇指可以活動，直到至今日再沒有交過任何女友，再也沒有與女性發生任何親密關係。

鮑菲什聽了傑克的故事後，建議蓋兒可以帶傑克去妓院，蓋兒一聽也覺得這是一個好方法，因此一行人回到港口後，隨即前往新南威爾斯州堤維德岬（Tweed Heads）紅燈區的一間妓院「Le Penthouse Suites」。

▲看著兒子開心的表情，讓蓋兒一度喜極而泣。（圖／翻攝自YouTube）

鮑菲什拍攝的影片可以看見，傑克被眾人推進妓院大門，表情看起來非常開心，畫面讓蓋兒一度喜極而泣。蓋兒高興說，性工作者告訴她，有成功讓傑克提起「性趣」，並完成了整個性愛過程。

蓋兒後來也坦言，以前她也有帶兒子去紅燈區的念頭，但一直不知道該如何向兒子開口，如今看到兒子如此「開心」，讓她心中的大石總算放下了，最後也向提出意見並一路提供協助的鮑菲什表達感激。