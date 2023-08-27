腦麻兒推廣「框車路跑」缺設備車　街頭藝人義演幫募款

▲嘉義街頭藝人義演為腦麻兒募款 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義街頭藝人「雪妤相思」，歌手兼主持林思妤，號召近20名歌手藝人，8/27在「嘉義市文化公園」舉辦「為台灣腦性麻痺兒加油」的愛心公益演唱會，將把所有打賞的善款所得，全部捐給「台灣腦性麻痺運動休閒協會」。希望抛磗引玉，吸引更多善款，來解決腦麻兒欠缺練習場地，及添購「巡迴車」等問題。

「台灣腦性麻痺運動協會」在資源不足情況下，仍自行募款，帶著三位腦麻選手前往丹麥，參加國際腦性麻痺運動FrameRunning 國際訓練營，及2023WAS世界盃；在16國競爭中，台灣獲得3金3銀1銅的好成績，在丹麥國際賽事會場升國旗受獎，為國爭光！

這些腦麻兒辛苦自我訓練，自籌款赴丹麥參加國際比賽，奪金牌升國旗，提高台灣在世界能見度！畫面傳回故鄉嘉義，街頭藝人「雪妤相思」林思妤內心非常感動！經常行善、幫助弱勢的她，主動發起「為台灣腦麻兒加油」的愛心義演。憑藉個人多日努力，號召近20位來自各方的藝人及團體來嘉熱情義演，希望能為這個協會籌措營運資源。

「台灣腦麻運動休閒協會」理事長周柏宏希望在嘉義找到適宜田徑場，能夠提供空間，可長期訓練腦麻及身心障礙選手，而協會現在急需一台「環島巡迴車」，幫助載設備與選手到各地推廣「框車路跑」，並在參加各縣市馬拉松比賽時，方便載運人員器材使用。

林思妤表示，這場活動或許「只是個開始」，依靠「打賞」不一定有太多募款，希望政府及社會對「腦麻兒在國際賽為國爭光」投注關懷的眼光，更期待各個愛心行善團體雪中送炭，為弱勢的腦麻兒加油！這個星期日（7/27）晚間，大家能到嘉義市文化公園觀賞，並共襄善舉！