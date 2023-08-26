超詭異！男子褲袋「一大包」還邊走抓褲檔　警盤查原來內有玄機

▲桃園警方持續實施「靜桃專案」取締噪音車及改裝車成果豐碩。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

33歲林姓男子昨晚走在桃園區國際路段時，為執行「靜桃專案」員警發現，褲子口袋似乎塞滿東西異常腫大，且邊走邊抓褲襠行為有異，立即進行攔查，結果從飽滿的褲袋掏出不少雜物，眼尖員警瞄到其中有兩個小夾鏈袋，立即請他將夾鏈袋交出，經檢視內有安非他命殘渣，將其帶返所釐清案情，偵訊後依法函送偵辦。

▲▼褲子口袋一大包的林男遭員警攔查。並許多雜物發現小夾鏈袋，內有安非他命殘渣。（圖／桃園警分局提供）

昨晚21時許，桃園警察分局中路派出所警員簡成驊及陳于書執行「靜桃專案取締噪音車勤務」時，在國際路段發現一名林姓男子褲子口袋似乎塞滿東西異常腫大，且邊走邊抓褲襠行為有異，立即進行攔查。林男由口袋掏出打火機、菸盒等一大堆雜物，眼尖的員警瞄到其中有兩個小夾鏈袋，立即請他將夾鏈袋交出，經檢視內有安非他命殘渣，將其帶返所釐清案情，全案依法函請偵辦。

桃園分局表示，自6月1日起實施「靜桃專案」以來，環、警、監聯合稽查當場告發噪音超標有200餘件，利用巡邏、路檢、取締違規等線上勤務攔查拍照通報環保局的有1700餘件，有效降低民眾陳情件數，並附帶提升破獲通緝、毒品、公共危險等各類刑案比率，兼具維護轄區治安功能，聯合稽查小組仍將持續強化執行力道，維持良好交通秩序，給市民一個安寧的環境。