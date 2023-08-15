中元普渡好保庇　桃園星級飯店推「祈福三寶」澎湃牲禮輕鬆買

▲中元普渡好保庇，福容大飯店桃園店推「祈福三寶」牲禮。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆七月於今晚(15日)晚上11點展開，中元普渡要準備三牲祭品，款待四方好兄弟，福容大飯店桃園店體貼鄰近社區住戶，多為新興小家庭，因工繁忙無暇至市場採買牲禮，特別推出「祈福三寶」三牲組合，由飯店楊忠霖主廚準備澎湃三牲禮組，只要上網e指神點購，約定時間至飯店取貨，讓您中元普渡好保庇。

福容大飯店桃園店表示，每年的農曆7月15日為中元節，是台灣傳統的重要節日；在宗教習俗文化裡農曆七月又稱鬼月，各地紛紛舉辦舉行「普渡」佈施的祭祀儀式，準備豐盛牲禮、水果等祭品，保佑家宅平安、健康順遂。

普渡的儀式不能少的是三牲祭品，福容大飯店桃園店因應需求，推出「祈福三寶」三牲組合，每組售價$1,980元，包含鹽焗香土雞、紅麴五花肉、香酥大鱸魚等，享福卡會員訂購另可享最低88折優惠。飯店楊宗霖主廚推薦表示，鹽焗香土雞採肉質鮮甜的土雞，以傳統鹽焗料理，色香味俱全；「紅麴五花肉」選用五花肉中段，肥瘦較為勻稱的部位，以特製香料醃製入味後油炸酥脆；「香酥大鱸魚」選用1公斤重金目大鱸魚，細心處理過的鱸魚經過油炸之後，呈現外酥內嫩的口感，建議可用醬油紅燒或糖醋料理覆熱皆非常適宜。

「祈福三寶」三牲組合即日起在享福購網站開放線上訂購，需於三天前訂購並約定指定時間至福容大飯店桃園店取貨，五星飯店主廚幫您準備澎湃三牲禮，讓您拜拜免煩惱。