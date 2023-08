波蘭17世紀「吸血鬼小孩」遺骸出土　單腳上鎖防死者復生

▲波蘭近日出土一具「吸血鬼小孩」的骨骸。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合外電報導

波蘭考古學家透露,研究團隊在墓地發現一具17世紀「吸血鬼小孩」(vampire child)的骨骸,臉部朝下掩埋、腳被三角形鎖頭上鎖,推測這些做法為了防止死者復生。

綜合商業內幕、鏡報報導,這具兒童遺骸研判介於5至7歲,是在波蘭皮恩村(Pien)一處未標記的大型墓地被發現,且距離此處約2公尺外的地方,也曾於去年發現一具「女吸血鬼」遺骸,她的腳趾掛著鎖、有一把鐮刀抵在她的頸部,意味著若她想要復活就會被砍頭。

這兩具遺骸均由波蘭托倫哥白尼大學(Nicolaus Copernicus University)研究團隊發現,團隊在該地點發現約30具遺骸,全都以類似手法進行埋葬。

A ‘vampire child' has been found in a cemetery of lost souls.



Archaeologists uncovered the 17th century skeletal remains with a padlock attached to its foot in the village of Pień, Poland.



Traditionally the padlock would prevent the vampire returning to claim more victims. pic.twitter.com/OYhAW3sbMO