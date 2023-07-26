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旗津風箏節摸走5萬元空拍機　眼尖警憑斗笠認人...阿北涼亭落網

▲▼警方根據監視器畫面拍到頭戴斗笠的男子，經比對後逮捕偷空拍機的邱男，並在其家中找到失竊的空拍機。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼警方根據監視器畫面拍到頭戴斗笠的男子，經比對後逮捕涉嫌偷竊的邱男，並在其家中找到失竊的空拍機。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

2023的旗津風箏節22日開幕，吸引不少攝影愛好者前來，當天下午，警方接獲一名攝影師報案，指其放在海水浴場服務站，價值5萬元的空拍機不翼而飛。警方調閱監視器發現，裝著空拍機的黑色箱子，遭一名頭戴斗笠的男子拿走，經過2天的搜查在海岸公園涼亭內發現斗笠男行蹤，警方逮捕涉嫌行竊邱男（67歲），並他的家中找到失竊的空拍機。

鼓山分局旗津分駐所員警於22日下午3點多，接獲一名民眾報案指出，放在海水浴場服務站用黑色箱子裝著的空拍機遭竊，警方調閱監視器畫面給被害人指認，果然發現一名頭戴斗笠的男子，手裡提著黑色箱子快速竄入附近巷弄內且消失無蹤。

▲▼警方根據監視器畫面拍到頭戴斗笠的男子，經比對後逮捕偷空拍機的邱男，並在其家中找到失竊的空拍機。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方研判應是附近住戶，經過連日搜巡，於24日下午1點多在旗津海岸公園內的涼亭，發現一名男子躺在地板休息，身旁還有一頂斗笠，立刻引起員警注意，隨即查看比對存放在手機內的監視器影片，經確認年紀、外觀與身形均符合，立刻上前盤查。

這時原本還一副悠閒躺在涼亭地板上的邱男，再面對員警詢問下，只好坦承偷竊，並帶著員警返家，從衣櫃裡拿出黑色手提箱，打開一看，果然就是失竊的空拍機，全案訊後依竊盜罪嫌送辦。

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