古老存錢法發威！他曬「儲蓄10年硬幣」　孩子在旁變超小隻

▲馬來西亞一名網友，倒出10年以來存下的所有硬幣，可見一旁的孩子與之對比，顯得十分嬌小。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

除了把錢存入銀行，有的民眾還會採用「古老存錢法」，將硬幣和零錢塞入撲滿或其他容器。馬來西亞一名網友日前把10年以來，存下的所有硬幣倒在床上，此時一旁的孩子與之對比，顯得十分嬌小。之後隨著畫面在網上曝光，掀起不少熱議。

《中國報》報導，一名網友在臉書發文寫下，他每次下班回家，都會把口袋的硬幣裝進杯子，等到滿了就換成罐子，後來又改成桶子，如此反覆更新容器，持續10年下來，累積了一筆財富。

從網友秀出的照片，可見床上堆滿了面額不同的硬幣，一旁的孩子與之對比，顯得非常嬌小，讓他不禁透露，似乎很久沒有更換存錢的容器，雖未說明總金額有多少，但預估有數百令吉（約新台幣670元至6700元）。

隨著貼文的曝光增加，引發其他網友討論，相繼表示「可以檢查沒有舊硬幣，更值錢」、「有些比較值錢，看年份」、「我也存了這麼多」；也有人認為，這是很棒的儲蓄方式，不妨以此養成孩子存錢的習慣。

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