俄羅斯「1日兵變」落幕！瓦格納士兵撤回基地　居民歡呼送行

▲「瓦格納1日兵變」落幕,傭兵從羅斯托夫市返回基地,居民為瓦格納士兵歡呼。(圖/路透社)

文/中央社

全副武裝的俄羅斯「瓦格納集團」傭兵24日夜依據協議,撤離俄國南部的羅斯托夫市。這項協議讓他們停止朝莫斯科挺進,也化解總統普丁當局面臨的空前挑戰。

路透社報導,根據白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)居中斡旋的協議,瓦格納集團(Wagner)戰士返回基地,以換取對於自身安全的保證,集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)則將前往白俄。

普丁(Vladimir Putin)已鐵腕統治俄羅斯20餘年,然而這次流產兵變讓各界大大質疑他對俄國的掌控力。義大利外交部長塔加尼(Antonio Tajani)說,這場兵變粉碎了俄羅斯團結的「神話」。

自從敲定讓危機降溫的協議後,普丁還沒公開發言。

俄羅斯國營電視台今天播出的訪問片段中,普丁表示,他把烏克蘭衝突當成第一要務,並與國防部保持聯繫。不過訪問內容似乎是在兵變前就錄製好的,普丁並未提及昨天的事件。

國營電視台也提到,普丁將出席本週舉行的俄羅斯國家安全會議,但未多作說明。

▲瓦格納軍隊離開羅斯托夫市前,居民紛紛上街送行。(圖/路透社)

62歲的普里格津昨晚被人看到搭乘休旅車離開羅斯托夫(Rostov)的區域軍事總部,目前還不清楚他今天人在何處。羅斯托夫位於首都莫斯科(Moscow)以南數百英里。

俄羅斯擁有全球最大的核武庫,西方國家領導人已對俄國內部動盪表達關切。俄國外交部今天則說,作為普丁重要盟邦的中國已表態支持俄羅斯領導階層。

社群媒體流傳據稱是羅斯托夫昨夜的影像顯示,傭兵們搭乘裝甲車、戰車、巴士組成的車隊撤離,居民報以歡呼、高喊「瓦格納」並鳴槍歡送。影片中一名女性大喊:「照顧好自己。」

路透社只能查證影片拍攝地點,但無法確認拍攝日期。

民眾表態支持瓦格納集團的短命兵變,將使當局提高警覺。現在俄羅斯愈來愈不能容忍對於蒲亭及其統治的公開批評。

莫斯科今天氣氛寧靜,紅場(Red Square)雖然封閉,但除此之外沒有什麼加強維安的跡象,當局已宣布明天停班,好讓一切塵埃落定。

至於調到羅斯托夫州抵擋傭兵挺進的車臣(Chechen)特種部隊,指揮官阿勞迪諾夫(Apty Alaudinov)在通訊軟體Telegram的影片中說,他們也在撤離並回到在烏克蘭的作戰地點。

