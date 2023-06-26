俄羅斯「1日兵變」落幕！瓦格納士兵撤回基地　居民歡呼送行

▲「瓦格納1日兵變」落幕，傭兵從羅斯托夫市返回基地，居民為瓦格納士兵歡呼。（圖／路透社）

文／中央社

全副武裝的俄羅斯「瓦格納集團」傭兵24日夜依據協議，撤離俄國南部的羅斯托夫市。這項協議讓他們停止朝莫斯科挺進，也化解總統普丁當局面臨的空前挑戰。

路透社報導，根據白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋的協議，瓦格納集團（Wagner）戰士返回基地，以換取對於自身安全的保證，集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）則將前往白俄。

普丁（Vladimir Putin）已鐵腕統治俄羅斯20餘年，然而這次流產兵變讓各界大大質疑他對俄國的掌控力。義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）說，這場兵變粉碎了俄羅斯團結的「神話」。

自從敲定讓危機降溫的協議後，普丁還沒公開發言。

俄羅斯國營電視台今天播出的訪問片段中，普丁表示，他把烏克蘭衝突當成第一要務，並與國防部保持聯繫。不過訪問內容似乎是在兵變前就錄製好的，普丁並未提及昨天的事件。

國營電視台也提到，普丁將出席本週舉行的俄羅斯國家安全會議，但未多作說明。

▲瓦格納軍隊離開羅斯托夫市前，居民紛紛上街送行。（圖／路透社）

62歲的普里格津昨晚被人看到搭乘休旅車離開羅斯托夫（Rostov）的區域軍事總部，目前還不清楚他今天人在何處。羅斯托夫位於首都莫斯科（Moscow）以南數百英里。

俄羅斯擁有全球最大的核武庫，西方國家領導人已對俄國內部動盪表達關切。俄國外交部今天則說，作為普丁重要盟邦的中國已表態支持俄羅斯領導階層。

社群媒體流傳據稱是羅斯托夫昨夜的影像顯示，傭兵們搭乘裝甲車、戰車、巴士組成的車隊撤離，居民報以歡呼、高喊「瓦格納」並鳴槍歡送。影片中一名女性大喊：「照顧好自己。」

路透社只能查證影片拍攝地點，但無法確認拍攝日期。

民眾表態支持瓦格納集團的短命兵變，將使當局提高警覺。現在俄羅斯愈來愈不能容忍對於蒲亭及其統治的公開批評。

莫斯科今天氣氛寧靜，紅場（Red Square）雖然封閉，但除此之外沒有什麼加強維安的跡象，當局已宣布明天停班，好讓一切塵埃落定。

至於調到羅斯托夫州抵擋傭兵挺進的車臣（Chechen）特種部隊，指揮官阿勞迪諾夫（Apty Alaudinov）在通訊軟體Telegram的影片中說，他們也在撤離並回到在烏克蘭的作戰地點。

In opposition to Putin, the Russian people are out on the streets of Rostov, chanting:



“Wagner, Wagner, Wagner”



This is far from over… pic.twitter.com/MN2bilRUXG — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023