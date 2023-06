77歲「鐵達尼先生」命喪泰坦號　女兒：那是他最愛的地方

▲泰坦號其中一名罹難者納若萊。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

觀光潛艇「泰坦號」22日被證實內爆解體,艙內5人全數罹難,其中一名罹難者為77歲的納若萊,他生前醉心於研究沉船鐵達尼號,曾多次親自前往探勘鐵達尼號殘骸,激發知名導演詹姆斯卡麥隆拍出電影鐵達尼號,所以被人稱為「鐵達尼先生」。他的女兒得知噩耗後感嘆,「爸爸死在他生前最愛的地方。」

綜合路透社、《每日郵報》等外媒報導,納若萊(Paul-Henry Nargeolet)1986年被法國海洋開發研究所(IFREMER)選中,負責監督鐵達尼號的水下研究,他1987年第一次率領探險隊親臨鐵達尼號殘骸現場,便被眼前壯觀的景象迷住,自此鐵達尼號便在他生命中畫下濃厚的一筆。

22歲攝影師艾比(Abbi Jackson)受雇於泰坦號母船「極地王子號」(Polar Prince),她自拍站在甲板上的模樣,接著把鏡頭轉向身後遠處海面上的泰坦號,這幕捕捉到77歲法國駕駛員納若萊最後一面,影片中他面帶微笑向鏡頭揮手,感覺對這趟旅程充滿期待。

This is the last video of the Titan sub and the last video of Titan’s pilot Paul Henri Nargeolet who appeared smiling and in great spirits prior to his fatal last journey.



The video was taken by an OceanGate videographer onboard the mothership, the MV Polar Prince. pic.twitter.com/3ynZk3IEfS