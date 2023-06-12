德國BioNTech面臨數百件官司！　原告針對「疫苗副作用」求償500萬

▲德國BioNTech藥廠面臨訴訟。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

BioNTech公司在德國面臨數百件求償官司，訴訟主要針對接種其廠牌疫苗所產生的副作用；其中一名提告婦女表示，她在接種後出現上半身疼痛、四肢腫脹、疲勞和睡眠障礙，因此向BioNTech求償15萬歐元（約台幣500萬元）。

根據《路透社》報導，受理這項法案的Rogert & Ulbrich律師事務所指出，提告女子在接種輝瑞（Pfizer）復必泰疫苗（Comirnaty，即BNT疫苗）後，出現上半身疼痛、四肢腫脹、疲勞和睡眠障礙，因此要求BioNTech賠償15萬歐元，而首次聽證會將在當地時間12日舉行。

根據德國製藥法規定，藥品或疫苗製造商只有在「科學證明」其產品造成的危害「與益處不成比例」，或是標籤訊息錯誤的情況下，才有責任對其引發的副作用進行賠償。Rogert & Ulbrich律師事務所表示，他們打算挑戰歐盟和德國監管機構對BioNTech出產疫苗的評估。

Rogert & Ulbrich律師事務所指出，他們大約收到250件向新冠疫苗求償的訴訟委託，而另一間事務所Caesar-Preller則收到100件，幾乎涵蓋了在德國發生的所有訴訟。

據統計，德國共接種2億2400萬劑疫苗，其中有4分之3是接種BioNTech與美國輝瑞藥廠（Pfizer）合作的疫苗，而德國大部分的訴訟案是針對BioNTech要求賠償。