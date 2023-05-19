「同性配偶能收養子女」法案　爭議點一次看

記者陳致平／台北報導

立法院16日三讀通過同志收養權益的修法草案，明定同性配偶也能共同收養子女，或由一方單獨收養他方子女，相關規範準用《民法》收養的規定。根據19日行政院性別平等處公布「112年性別平等觀念電話民意調查」結果，調查顯示，有 74.1%的民眾對「同性配偶應該有領養小孩的權利」的說法感到同意，記者特地整理了同志收養法案的懶人包，讓您簡易了解法案通過的優缺點。

▲同志收養法案懶人包 。（圖／陳致平製表）

根據性別平等處本次調查，論及同志領養孩子與教養能力時，有7成4民眾是持同意態度，特別是領養孩子的權利，較去年提升3.1個百分點，更較107年調查的53.8%增加20.3個百分點。依最新通過同性伴侶共同收養子女規定，本項法案不論在法制面或民眾支持面上，均有實質進展。

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2019 年台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，但同性配偶與異性婚仍存在權益落差。同志平權團體在同婚通過後就開始起草法案、展開法案的倡議工作。去年（2022）立法院司法法制委員會初審通過跨黨派均有提案的「司法院釋字第七四八號解釋施行法第二十條」修正草案，並交付朝野協商、三讀通過，讓想要收養的同志配偶、已經共同生活的同志收養家庭可以順利成家，讓孩子的權益不再有缺漏，不再成為孩子法律上的陌生人。

對此，高雄市議員黃捷也在臉書上分享同志收養法案通過後的心情，她指出網路上仍有許多歧視言論，如「讓同志收養，小孩被同學嘲笑怎麼辦？」、「有考慮小孩被同志領養的意願嗎？」、「為什麼要開放同志亂收養？」她表示，同志家長收養孩子的程序，與異性戀沒有不同，一樣要必須接受漫長且嚴格的財力證明、健康報告甚至刑事紀錄審查，也要經過長時間訪視及親職課程，絕對不是亂收養。這不是同志平權運動的終點，而是下一個起點，黃捷也承諾，未來繼續推動性平處理機制，一起力挺人權。