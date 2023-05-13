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罕見！盧甘斯克「俄軍佔領區大爆炸」畫面曝　俄控烏軍射彈攻擊

▲▼ 烏東盧甘斯克俄軍佔領區發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲ 烏東盧甘斯克俄軍佔領區發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部盧甘斯克俄軍佔領區是莫斯科「特別軍事行動」重要樞紐，12日傳出發生大規模爆炸，民眾上傳的畫面可見一棟建築起火，滾滾濃煙竄上高空。俄方指控烏軍射彈，也是開戰以來盧甘斯克罕見受到烏軍攻擊。

社群媒體瘋傳的影片中，從遠處就可看見盧甘斯克一棟建築冒出黑灰色濃煙，不斷向空中竄升。開車路過的民眾拍下的畫面也顯示，建築上方還有火焰燃燒。

CNN報導，莫斯科支持的盧甘斯克人民共和國（LPR）領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）指控烏方發動攻擊，「基輔恐怖主義政權再度企圖恐嚇平民」，稱消防員和緊急服務人員已經到場，掌握事發情形及受害者資訊。

LPR協調委員會在Telegram上表示，2枚飛彈擊中該市工業區，使用的是烏克蘭製造的Grom飛彈系統。Grom彈道飛彈射程包括盧甘斯克，過去也曾在戰爭中被使用，但盧甘斯克地方當局未提供任何證據。

事實上，盧甘斯克因超出海馬斯（HIMARS）等遠程火箭及飛彈系統射程，俄軍侵烏以來鮮少受到烏軍攻擊。俄媒《塔斯社》援引前官員說法指出，這是烏軍首度使用射程達150公里的飛彈，但尚未得到官方證實。

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