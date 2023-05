罕見！盧甘斯克「俄軍佔領區大爆炸」畫面曝　俄控烏軍射彈攻擊

▲ 烏東盧甘斯克俄軍佔領區發生爆炸。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭東部盧甘斯克俄軍佔領區是莫斯科「特別軍事行動」重要樞紐,12日傳出發生大規模爆炸,民眾上傳的畫面可見一棟建築起火,滾滾濃煙竄上高空。俄方指控烏軍射彈,也是開戰以來盧甘斯克罕見受到烏軍攻擊。

Luhansk. This is what a precise strike looks like. pic.twitter.com/dXP1HGHePY

Heavy explosions are reported in the occupied #Luhansk



According to preliminary reports, the Machine-Building Plant is on fire. pic.twitter.com/qyX13FemhT