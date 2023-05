美陸軍中士槍殺「黑人的命也是命」示威者　遭判25年監禁

▲美國35歲陸軍中士佩里(Daniel Perry)因槍殺一名種族平權抗議人士,遭判刑25年。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

美國2020年各地掀起「黑人的命也是命」(Black Lives Matter,BLM)示威運動浪潮,而當年一名美軍軍官槍殺了示威集會中的一名28歲白人抗議者,案件於10日在德州地方法院進行宣判,被告遭判處25年有期徒刑。共和黨籍德州州長阿博特(Greg Abbott)曾表示,將積極尋求赦免他。

根據美媒CNN報導,美國35歲陸軍中士佩里(Daniel Perry)因為在德州奧斯汀的BLM示威集會地點開車闖紅燈,還開進抗議人群之中,並引發了一場致命衝突。身在集會現場的28歲退伍空軍佛斯特(Garrett Foster)手持AK-47自動步槍走近佩里的車,示意對方搖下車窗,結果遭到槍殺。報導稱,他持有的槍枝在德州屬於合法。

佩里的辯護團隊稱,他開槍射殺佛斯特是正當防衛,因為佩里認為佛斯特當時即將拿步槍瞄準他。命案發生將近一年後,佩里遭大陪審團起訴,並於今年4月被德州一個陪審團判定犯有謀殺罪,但使用致命武器加重傷害罪的指控不成立,另一項致命行為的指控則懸而未決。

佩里上月被定罪不久後,州長阿博特隨即表示,他希望能赦免佩里,還反常地要求德州赦免與假釋委員會(Board of pardon and Paroles)在法院正式宣判之前加速審查赦免,「德州擁有最強大的《堅守陣地法》(stand your ground law)允許合法自衛,陪審團或進步派的地方檢察官無法將其廢除。」

佩里10日聽聞宣判後雙手抱頭痛哭,律師則指出,他們計畫對判決提出上訴。