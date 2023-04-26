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是有多氣？90歲阿嬤忘掉很多事　仍記得「老伴前女友名字」

90歲阿嬤忘了許多事，卻仍記得老伴前女友的名字。（圖／翻攝Beatvn臉書）

▲阿嬤對於老伴的前女友一直耿耿於懷。（圖／翻攝Beatvn臉書）

圖文／CTWANT

前女友是大忌啊！近日越南網友上傳一段影片，她記錄了90歲阿嬤的日常生活，她雖然忘掉了很多事，但她卻沒有忘記老伴前女友的名字。影片曝光後，也掀起熱議。

《docbao》報導，90歲阿嬤雖然忘記了很多事，唯獨老伴前女的名字她沒忘，而阿公不但不介意，還溫柔的剝了橘子給她吃。當阿嬤看到孫女在錄影，她害羞的摀住臉說，「別拍了，我好害羞。」

影片曝光後，在社群媒體上被大家瘋傳，網友紛紛留言「快樂很容易忘記，但悲傷永遠不會」、「我太喜歡了這影片！但女人的記性可不是鬧著玩的」、「永遠不要相信女生說的，你講你前任的故事，我聽聽而已不在乎。就算你死了，還是會被挖一遍」。看影片請點我。

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