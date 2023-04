兒童也要擁槍？美國州長稱「2歲孫女有手槍和步槍」

▲美國南達科他州州長諾姆。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國槍擊事件頻傳,不過南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)14日在全國步槍協會活動上發表談話時透露,她的2歲孫女有一把手槍及一把步槍。此番言論如今已在網路上發酵瘋傳,多名評論家譴責她提倡兒童擁槍權。

綜合衛報、紐約郵報報導,共和黨籍州長諾姆14日出席在印第安那州舉行的全國步槍協會(NRA)活動,她在台上發言時提到,她的孫女艾荻(Addie)已經快滿兩歲、孫女布蘭琪(Branch)幾個月大,「她們給我們帶來快樂、也給我們目標,現在艾荻,你知道的,很快就會需要這些(槍)。」

Gov. Kristi Noem (R-SD), addressing the NRA-ILA Leadership Forum, says her nearly 2-year-old granddaughter “already has a shotgun, and she already has a rifle.” pic.twitter.com/d7V4Kslmo3