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康建4死槍擊案！李鴻淵「承認全部犯行」延押2個月　一審5／18宣判

▲▼ 南投康建生技槍擊4死案，警方拘捕兇嫌畫面曝光 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲南投康建生技槍擊4死案，兇嫌李鴻淵 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

文／中央社

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）草屯鎮康建生技槍擊案，犯嫌李鴻淵審理期間坦承犯行，案件審理完畢，定於5月18日下午4時宣判；由於法官認為李鴻淵仍有逃亡、串證之虞，裁定自今年3月30日起，延長羈押2個月。

康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男重傷，賴的70歲弟弟及40歲女兒、60歲劉姓男課長、45歲張姓女員工死亡，全案111年8月30日依殺人等罪嫌提起公訴，提供李鴻淵槍彈的友人賴裕隆112年1月17日遭判4年2月。

全案起訴後，李鴻淵審理期間續押，於112年3月30日再次屆滿，經南投地方法院開庭訊問，李鴻淵坦承全部犯行，並表示對於是否延長羈押沒意見；辯護人則辯護稱，雖本案為重罪、被告有具體逃亡隱匿事實，但案件已審理完畢，請法官斟酌有無其他替代羈押的方法。

法院審酌李鴻淵犯後偷機車逃離現場，且變換交通工具後躲在台中市一家養生館，且所犯殺人、殺人未遂為重罪，加上關於做案槍彈取得過程一再推翻供詞，先是稱撿到，不久改稱網路購買，又改稱是賴裕隆介紹等言語，有相當理由認有逃亡、串證之虞，仍有羈押原因。

根據南投地方法院刑事裁定，此案被告李鴻淵部分尚未宣判，更未判決確定，非予羈押顯難進行後續審判、執行程序，因此裁定李鴻淵自112年3月30日起，延長羈押2月（第3次延長羈押），未禁止接見通信。

南投地方法院回覆中央社記者訪問表示，李鴻淵部分定於5月18日下午4時宣判，若被告或檢察官收到判決書後，提起上訴時間較接近延長羈押屆滿時，就可能再延長羈押；此案被告李鴻淵所犯殺人罪為最輕本刑10年以上有期徒刑案件，不受延長羈押3次的限制，但仍受刑事妥速審判法一、二審延長羈押6次的限制。

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