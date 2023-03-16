31歲男中風半身全麻！竟是睡出來的　醫籲3大族群儘早「拆彈」

▲睡眠呼吸中止症衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名31歲男性體型偏胖、長期血壓不穩定，某天中風右半邊全麻，住院後轉介胸腔科治療，才發現是嚴重睡眠呼吸中止症患者，一小時呼吸暫停次數高達70多次，遠高於正常人的5次以下。醫師提醒，血管長期間歇性缺氧，可能會誘發內皮細胞功能異常，形成血栓、粥狀動脈硬化，甚至引發猝死危機，呼籲符合3條件其中之一，就要儘早就醫檢查。

「睡不好」成百病之源，收治患者的台灣睡眠醫學會理事長周昆達表示，該名病患從高中起就有打鼾問題，但卻持續放任不理，才引發中風危機，所幸經過呼吸器治療後，血壓已獲得穩定控制，肢體功能也逐漸進步。

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呼吸中止症與中風的關聯性為何？周昆達表示，當血管長期因為內皮細胞功能異常導致缺氧時，就容易誘發病變造成堵塞，「就像水溝一樣，年紀越大堵得越厲害」，就像在身體裡埋了一顆未爆彈，建議若有「打鼾、肥胖、睡不飽」等其中一項症狀，應盡快就醫檢測，否則AHI指數只會逐年增加。

林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦醫師指出，阻塞型呼吸中止症（OSA）為睡眠時因呼吸道肌肉放鬆、垂落或因頸部重量或結構問題，導致呼吸道狹窄，打鼾就是最常見的警訊。研究顯示，中度至重度患者罹患癌症與大腦退化等疾病，較一般人高出2~3倍，間歇性缺氧造成的血氧飽和度降低，更會造成不可逆的大腦與心臟受損。

莊立邦表示，一項針對512位40~65歲的民眾電話調查顯示，每5位男性就有一位有打鼾、睡不飽問題，其中近2成為阻塞型睡眠呼吸中止症，男女比為2：1。目前針對呼吸中止症依嚴重程度，有相應的治療方式，如睡眠正壓呼吸器、牙套與開刀等，患者可前往睡眠中心找出病因，在醫師建議下睡出健康。