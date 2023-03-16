　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

31歲男中風半身全麻！竟是睡出來的　醫籲3大族群儘早「拆彈」

▲▼ 睡眠呼吸中止症衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲睡眠呼吸中止症衛教記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名31歲男性體型偏胖、長期血壓不穩定，某天中風右半邊全麻，住院後轉介胸腔科治療，才發現是嚴重睡眠呼吸中止症患者，一小時呼吸暫停次數高達70多次，遠高於正常人的5次以下。醫師提醒，血管長期間歇性缺氧，可能會誘發內皮細胞功能異常，形成血栓、粥狀動脈硬化，甚至引發猝死危機，呼籲符合3條件其中之一，就要儘早就醫檢查。

「睡不好」成百病之源，收治患者的台灣睡眠醫學會理事長周昆達表示，該名病患從高中起就有打鼾問題，但卻持續放任不理，才引發中風危機，所幸經過呼吸器治療後，血壓已獲得穩定控制，肢體功能也逐漸進步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呼吸中止症與中風的關聯性為何？周昆達表示，當血管長期因為內皮細胞功能異常導致缺氧時，就容易誘發病變造成堵塞，「就像水溝一樣，年紀越大堵得越厲害」，就像在身體裡埋了一顆未爆彈，建議若有「打鼾、肥胖、睡不飽」等其中一項症狀，應盡快就醫檢測，否則AHI指數只會逐年增加。

林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦醫師指出，阻塞型呼吸中止症（OSA）為睡眠時因呼吸道肌肉放鬆、垂落或因頸部重量或結構問題，導致呼吸道狹窄，打鼾就是最常見的警訊。研究顯示，中度至重度患者罹患癌症與大腦退化等疾病，較一般人高出2~3倍，間歇性缺氧造成的血氧飽和度降低，更會造成不可逆的大腦與心臟受損。

莊立邦表示，一項針對512位40~65歲的民眾電話調查顯示，每5位男性就有一位有打鼾、睡不飽問題，其中近2成為阻塞型睡眠呼吸中止症，男女比為2：1。目前針對呼吸中止症依嚴重程度，有相應的治療方式，如睡眠正壓呼吸器、牙套與開刀等，患者可前往睡眠中心找出病因，在醫師建議下睡出健康。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／小三通25日起國人皆可搭！　開放中轉赴陸或返台
快訊／李全教請辭選策會！　替補人選曝光
北市男橫跨百齡橋遭撞死！　驚悚影片曝
快訊／輕航機失事墜落！　已知2人受傷
高雄大亂鬥！　「4打2」安全帽狂K頭
21歲網紅載妹「隧道飆重機」對撞！　4人慘死
快訊／杭州亞運突取消《爐石戰記》　原因曝光
瑞信恐引爆金融海嘯！末日博士警告「1件事」：將無法挽救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中大雅2公車脫班…50學生延誤上學　原因超扯：竟是司機確診

馬偕與真理傳學校法人合併　教部：曾被洽詢「沒收到合併計畫書」

禽流感成下一波影響人類疫情？莊人祥曝國內備戰狀況：SARS後就在注意

31歲男中風半身全麻！竟是睡出來的　醫籲3大族群儘早「拆彈」

6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　全場開噴：太難看

ChatGPT正夯！中原大學逾6成師生用過　校方：鼓勵學生善用

新冠肺炎確診腦中風 　消防局+屏基無縫接軌搶救...取出阻塞血塊

新冠最快4月改類降級　王必勝：3／20鬆綁後觀察2周決定

全面脫口罩「不會等太久」交通運輸擬優先　專家建議醫療院所仍要戴

養貓人口10年增1.88倍　農委會發布「貓隻飼養與照顧指南」

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

台中大雅2公車脫班…50學生延誤上學　原因超扯：竟是司機確診

馬偕與真理傳學校法人合併　教部：曾被洽詢「沒收到合併計畫書」

禽流感成下一波影響人類疫情？莊人祥曝國內備戰狀況：SARS後就在注意

31歲男中風半身全麻！竟是睡出來的　醫籲3大族群儘早「拆彈」

6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　全場開噴：太難看

ChatGPT正夯！中原大學逾6成師生用過　校方：鼓勵學生善用

新冠肺炎確診腦中風 　消防局+屏基無縫接軌搶救...取出阻塞血塊

新冠最快4月改類降級　王必勝：3／20鬆綁後觀察2周決定

全面脫口罩「不會等太久」交通運輸擬優先　專家建議醫療院所仍要戴

養貓人口10年增1.88倍　農委會發布「貓隻飼養與照顧指南」

南寳樹脂攜手南消、區公所辦演練　強化自主應變落實風險管理

台中大雅2公車脫班…50學生延誤上學　原因超扯：竟是司機確診

華航直飛高松「送小豆島船票3禮」！呆呆獸公園4月開、瀨戶內海放煙火

偷公園處業務！爆觀傳局長「搶向蔣萬安邀功」　花季活動鬧雙胞

日本雅虎評選A、B組最佳九人！張育成獲選最佳一壘手

獨／領6000元5管道　登記入帳最快、郵局領錢排第3

陸委會：小三通25日起國人皆可搭乘　並開放中轉赴陸或返台

夜市玩套圈圈「套中柯基」！牠立馬搖尾燦笑：快帶我回家

張育成經典賽超猛MVP火力　紅襪教頭：看起來更壯了

別讓選策會成2024破口！　游淑慧直批：李全教至今還在硬拗

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

資優生被母逼到憂鬱症！她23歲重考上北一女

12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

「3生肖」今起財運大噴發！「正財、偏財」賺不完

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

全家「300萬現金」頭獎出爐！大獎開在4縣市

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面