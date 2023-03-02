輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」低頭求原諒　1動作網更怒了

記者黃資真／新北報導

新北市新莊區一家機車行老闆拿廢棄輪胎給清潔人員遭拒，竟翻臉砸清潔員，畫面曝光在網路上發酵，引發外界砲轟，而老闆昨日錄製道歉影片後，今(2)日更特地捧花束、禮盒前往清潔隊打算向清潔員道歉，並全程直播，不過當事人正好請假，老闆只能打道回府離去。

▲新莊機車行老闆到清潔隊辦公室送花致歉。（圖／翻攝自臉書）



此事發生在2月28日下午5時許，機車行老闆拿了3捆共9個廢棄輪胎要給清潔人員回收，清潔人員收下2捆後表示後面還有很多垃圾要收，委婉退回另外1捆，老闆眼見遭拒，怒嗆「誰規定的？」執意要清潔員收下，但清潔員解釋車子真的裝不下，老闆不講道理，爆氣將輪胎往回收車砸，轉身離去。

▲老闆丟廢棄輪胎遭拒，突翻臉往車內砸，硬要清潔人員收下。（圖／翻攝記者爆料網）



「鴨霸」畫面曝光後，引來大批網友群起撻伐，車行臉書粉專瞬間被灌爆，Google店名甚至一度被惡搞改成「3捆輪胎車業」，最終老闆出面錄製影片，3度向清潔人員鞠躬致歉，「個人情緒控管不佳，做出不好的示範，對清潔人員有非常粗魯、沒禮貌、沒水準的動作，真的很抱歉！」

今日下午3時左右，老闆突然開啟直播，只見他手捧著花束，另隻手提著滴雞精禮盒，站在清潔隊辦公室門口，除了向裡面的工作人員們道歉外，也希望能向當事女子當面表達歉意，但同事表示，今天她正好休假，打電話也沒人接，希望老闆之後再親自交給禮盒給對方。

不過網友們對老闆的道歉直播仍不買單，不留情面狂嗆「你拿錯了啦要拿輪胎」、「這是求婚現場直播嗎」、「請問今天打算丟幾綑輪胎阿」、「當初別這麼嗆不就沒事了⋯⋯」