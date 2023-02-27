視訊鏡頭突然被打開！議員會議流出「上空濕身」畫面：我不能掛掉

Romanian Councilor Alberto-Iosif Caraian was left embarrassed after he joined an online meeting from the shower. The councilor was struggling to switch the camera off, but later reappeared on the meeting’s live stream fully clothed. pic.twitter.com/ZfVQhdtIYd — ᖇᗝᗝᔕᗴᐯᗴᒪ丅 丅ᗴᖇᖇᎥᗴᖇᔕ (@RTerriers) February 26, 2023

記者葉睿涵／綜合報導

羅馬尼亞議員卡拉安（Alberto Iosif Caraian）最近在家中遠距上班時，因為患上重感冒，不得不在會議進行期間，帶著筆電到淋浴間沖澡。不料，就在卡拉安洗到一半時，視訊會議的鏡頭突然開啟，將他全身赤裸的畫面直接放送出去，引起哄堂大笑。

據《每日郵報》報導，這起尷尬的事件發生於25日的羅馬尼亞市政議會中。當時，女議長在會議中要求所有議員打開麥克風，隨後卡拉安的影像就出現在了畫面上，讓他和所有與會人士都嚇了一跳。

從現場畫面可見，卡拉安當時全身赤裸、渾身濕透，而且頭髮還在滴水，顯然他是在洗澡途中突然出來開麥克風，沒想到卻因為麥克風與視訊鏡頭的開關是連在一起的，導致卡拉安剛洗完澡的畫面就這樣直接播了出去。

▲羅馬尼亞議員卡拉安在出席視訊會議中途到廁所洗澡，不料卻意外開啟鏡頭。（圖／翻攝自推特）

卡拉安發現自己鏡頭打開了之後非常慌張，他掙扎著想要將鏡頭關掉，卻反而讓所有人都注意到了他。與會的議員們哄堂大笑，還有人朝他大喊，「快關掉視訊吧，卡拉安」。

卡拉安不斷向大家道歉，還一邊語無倫次地解釋道，「但我不能掛掉電話，我不知道怎麼關掉這個東西。我得了重感冒，我很抱歉，我不知道怎麼掛電話」。而女議長在看到卡拉安出糗後，也忍不住露出微笑。

不久後，卡拉安再次出現在畫面上，這次他穿戴整齊，並再次向所有議員道歉。然而保加利亞新電視台（NOVA）卻透露，卡拉安所屬的社會民主黨（PSD）在這起事件後，宣布卡拉安將辭去市政代表的職務。