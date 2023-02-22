莊人祥升官收尾疫情！薛瑞元讚「莊大哥真厲害」　但要他別說這句話

記者洪巧藍／台北報導

防疫五月天2人升官，疾管署長周志浩升任衛福部次長、疾管署副署長莊人祥升任疾管署長，今日舉辦交接典禮。衛福部長薛瑞元致詞時盛讚兩人，更特別提到指揮中心對莊人祥有句話是「莊大哥猜真好，真厲害」，這是因為他的疫情預測準確度達到9成，後續接手疫情收尾一定可以好好完成。薛瑞元最後也開玩笑提醒莊人祥，不要再說「我為什麼要跟你講」。

▲疾管署長交接典禮，由左至右為衛福部次長周志浩、衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥。（圖／疾管署提供）

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衛生福利部疾病管制署於今日(2月22日)辦理卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，新任署長由該署現任副署長莊人祥升任。交接暨宣誓典禮由衛生福利部薛瑞元部長親自監交。

▲▼疾管署長交接典禮，衛福部長薛瑞元親自監交。（圖／疾管署提供）

薛瑞元致詞表示，周志浩前署長把疾病管制署的重大任務交給莊人祥署長，回顧過去三年新冠防疫的日子，周志浩領導整個疾管署，不眠不休把疫情守住，現在逐漸步入尾聲，後面收尾的工作，就是要莊人祥接棒。

薛瑞元指出，疾管署周志浩領導之下，除做好新冠疫情控制之外，其實在愛滋病防治、肺結核防治等等成績都非常好，不是只有新冠疫情，其任內這段時間算是疾管署防疫歷史相當輝煌時代。新冠疫情期間，周志浩綜理整個疾管署業務讓指揮中心運作順暢，同時戮力執行疫苗採購的國際談判，這些幕後很不容易，都是他的功勞。

薛瑞元也笑說，莊人祥接下收尾任務，對他來說是輕而易舉，因為過去新冠疫情當中，我們每天都在開會，有一句話「莊大哥猜真好，真厲害」。

▲疾管署長交接典禮，薛瑞元親自監交並致詞。（圖／疾管署提供）

薛瑞元進一步解釋，莊人祥學有專精，有模型在做疫情監測預測，每天晚上開會他就會拿來報告，結果差不多9成準確，有時稍微讓張教授（行政院首席顧問張上淳）指正，大部分都相當準確。甚至每周到行政院開擴大防疫會議，一開始長官會有點疑慮，幾周驗證後，真的就是這樣，所以大家每次都說「莊大哥好厲害、這句話不是我說，是從陳前部長（陳時中）一直講到現在」。

不過，薛瑞元也對莊人祥開玩笑說，記得不要再講「我為什麼要跟你講」，希望他以過去一千多天發言人日子磨練出來的耐心跟敏捷的反應，能為未來防疫工作盡一份力。

薛瑞元也提到，接下來新冠收尾工作，外界覺得收尾就是降級、改類這些很簡單，事實上沒有那麼簡單，他舉例，傳染病防治法修法，六月底特別條例退場，這段期間要衝完修法，包含預告、公告、送行政院、立法院，4個月要完成這些工作，他還笑說「又不是要發現金」，不是那麼容易，但是會努力完成。

▲疾管署長交接典禮，原疾管署長周志浩升任衛福部次長。（圖／疾管署提供）

周志浩致詞表示，會兢兢業業承擔挑戰、擔起責任，也感謝疾管署始終相挺支持，交出自認不錯的成績單，守住國人健康。他也自嘲，過去當台北縣衛生局長沒多久就遇到SARS，當疾管署長好日子沒過多久又遇到百年大疫，真的是不好講說自己是「瘟神」，瘟神是控制傳染病很有效的神，但好像老是會沾惹這些事情，但莊人祥的八字應該比較重，接下來會無疫無災，疾管署同仁一定可以肩負起挑戰。

莊人祥表示，經歷3年多整個新冠全球大流行，大家深刻感受到防疫對國家安全社會安定的重要，因此健全防疫整備是重要願景，這個願景下確保民眾免於疫病威脅使命。

▲疾管署長交接典禮，新任疾管署長莊人祥致詞。（圖／疾管署提供）