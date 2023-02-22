　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

莊人祥升官收尾疫情！薛瑞元讚「莊大哥真厲害」　但要他別說這句話

記者洪巧藍／台北報導

防疫五月天2人升官，疾管署長周志浩升任衛福部次長、疾管署副署長莊人祥升任疾管署長，今日舉辦交接典禮。衛福部長薛瑞元致詞時盛讚兩人，更特別提到指揮中心對莊人祥有句話是「莊大哥猜真好，真厲害」，這是因為他的疫情預測準確度達到9成，後續接手疫情收尾一定可以好好完成。薛瑞元最後也開玩笑提醒莊人祥，不要再說「我為什麼要跟你講」。

▲▼2/22疾管署長交接典禮，由左至右為衛福部次長周志浩、衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥。（圖／疾管署提供）

▲疾管署長交接典禮，由左至右為衛福部次長周志浩、衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生福利部疾病管制署於今日(2月22日)辦理卸任、新任署長交接暨宣誓典禮，新任署長由該署現任副署長莊人祥升任。交接暨宣誓典禮由衛生福利部薛瑞元部長親自監交。

▲▼2/22疾管署長交接典禮，衛福部長薛瑞元親自監交。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署長交接典禮，衛福部長薛瑞元親自監交。（圖／疾管署提供）

▲▼2/22疾管署長交接典禮，衛福部長薛瑞元親自監交，新任疾管署長莊人祥宣示及致詞。（圖／疾管署提供）

薛瑞元致詞表示，周志浩前署長把疾病管制署的重大任務交給莊人祥署長，回顧過去三年新冠防疫的日子，周志浩領導整個疾管署，不眠不休把疫情守住，現在逐漸步入尾聲，後面收尾的工作，就是要莊人祥接棒。

薛瑞元指出，疾管署周志浩領導之下，除做好新冠疫情控制之外，其實在愛滋病防治、肺結核防治等等成績都非常好，不是只有新冠疫情，其任內這段時間算是疾管署防疫歷史相當輝煌時代。新冠疫情期間，周志浩綜理整個疾管署業務讓指揮中心運作順暢，同時戮力執行疫苗採購的國際談判，這些幕後很不容易，都是他的功勞。

薛瑞元也笑說，莊人祥接下收尾任務，對他來說是輕而易舉，因為過去新冠疫情當中，我們每天都在開會，有一句話「莊大哥猜真好，真厲害」。

▲▼2/22疾管署長交接典禮，衛福部長薛瑞元親自監交。（圖／疾管署提供）

▲疾管署長交接典禮，薛瑞元親自監交並致詞。（圖／疾管署提供）

薛瑞元進一步解釋，莊人祥學有專精，有模型在做疫情監測預測，每天晚上開會他就會拿來報告，結果差不多9成準確，有時稍微讓張教授（行政院首席顧問張上淳）指正，大部分都相當準確。甚至每周到行政院開擴大防疫會議，一開始長官會有點疑慮，幾周驗證後，真的就是這樣，所以大家每次都說「莊大哥好厲害、這句話不是我說，是從陳前部長（陳時中）一直講到現在」。

不過，薛瑞元也對莊人祥開玩笑說，記得不要再講「我為什麼要跟你講」，希望他以過去一千多天發言人日子磨練出來的耐心跟敏捷的反應，能為未來防疫工作盡一份力。

薛瑞元也提到，接下來新冠收尾工作，外界覺得收尾就是降級、改類這些很簡單，事實上沒有那麼簡單，他舉例，傳染病防治法修法，六月底特別條例退場，這段期間要衝完修法，包含預告、公告、送行政院、立法院，4個月要完成這些工作，他還笑說「又不是要發現金」，不是那麼容易，但是會努力完成。

▲▼2/22疾管署長交接典禮，疾管署長周志浩升任衛福部次長。（圖／疾管署提供）

▲疾管署長交接典禮，原疾管署長周志浩升任衛福部次長。（圖／疾管署提供）

周志浩致詞表示，會兢兢業業承擔挑戰、擔起責任，也感謝疾管署始終相挺支持，交出自認不錯的成績單，守住國人健康。他也自嘲，過去當台北縣衛生局長沒多久就遇到SARS，當疾管署長好日子沒過多久又遇到百年大疫，真的是不好講說自己是「瘟神」，瘟神是控制傳染病很有效的神，但好像老是會沾惹這些事情，但莊人祥的八字應該比較重，接下來會無疫無災，疾管署同仁一定可以肩負起挑戰。

莊人祥表示，經歷3年多整個新冠全球大流行，大家深刻感受到防疫對國家安全社會安定的重要，因此健全防疫整備是重要願景，這個願景下確保民眾免於疫病威脅使命。

▲▼2/22疾管署長交接典禮，衛福部長薛瑞元親自監交，新任疾管署長莊人祥宣示及致詞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署長交接典禮，新任疾管署長莊人祥致詞。（圖／疾管署提供）

ET快訊
LIVE／王建民捲桃花劫！名醫出軌要他賠千萬　郭雪芙爆情斷王
快訊／被爆和王子分手　郭雪芙罕見動怒發聲
買樂透爽中6600萬！　幸運夫妻結局超淒涼
44檔被列「注意股」！　獨缺清淨海原因曝
拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊：我每天都吃
快訊／台美重大突破！　斷交後台灣外長首次進華府

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頭汴坑溪飄腥臭成群死魚浮水面　民代質疑工廠偷放廢水

花136台幣買廉航1服務！旅日達人下飛機　「第1個拿行李」讚翻

指揮中心規劃「疫苗+1」未來每年打一劑　薛瑞元揭原因

中正紀念堂怎轉型？打造水中步道、開放居住　競圖決選直播公開

上午連2起事故！台鐵貨車「爬不上坡空轉」擋道　區間車延誤30分鐘

拍照說缺蛋「就故意的啊」　炎亞綸1比喻反擊：我每天都吃到蛋

農航所航遙測新機亮相　地面15公分事物可入鏡

排雲山莊禁室內炊煮挨批！山友控：變相強迫訂餐　玉管處說話了

看完演唱會去續攤！憑票根駁二「免費喝酒吃肉」　港區吹風嗨炸

228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

頭汴坑溪飄腥臭成群死魚浮水面　民代質疑工廠偷放廢水

花136台幣買廉航1服務！旅日達人下飛機　「第1個拿行李」讚翻

指揮中心規劃「疫苗+1」未來每年打一劑　薛瑞元揭原因

中正紀念堂怎轉型？打造水中步道、開放居住　競圖決選直播公開

上午連2起事故！台鐵貨車「爬不上坡空轉」擋道　區間車延誤30分鐘

拍照說缺蛋「就故意的啊」　炎亞綸1比喻反擊：我每天都吃到蛋

農航所航遙測新機亮相　地面15公分事物可入鏡

排雲山莊禁室內炊煮挨批！山友控：變相強迫訂餐　玉管處說話了

看完演唱會去續攤！憑票根駁二「免費喝酒吃肉」　港區吹風嗨炸

228連假祭優惠！國光客運34條路線85折　「指定來回票抽樂園門票」

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　強調陸疫情「已得到很好的控制」

先筆記！　超商「大杯拿鐵買1送1、霜淇淋第2支10元」連5天搶

試・開箱／黑色素清零！5款大勢美白精華必Pick　毒蛇雜誌譽「毛孔救世主」

105秒「3姿勢」射擊36發子彈　國軍「實戰化射擊訓練」適用1年兵

勞保破產倒數、召開國是會議？　許銘春：持續蒐集各界意見

民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

「有病！去吃藥」帥過頭轉戰短影音平台　狠嗆今年買房者

起司辣椒跟肉桂最推薦！道地「法國吉拿棒」香氣滿分、排隊不間斷

哆奇玩具訂單跳票出不了貨　玩家憂重演「GB事件」急退款：什麼時候收到錢

美媒轉發T1大亂鬥「驚訝」台啤助教揮拳　球迷標記歐尼爾來看

生活熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

LINE公告「這功能」將結束

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝

茶碗蒸擺一條深色條狀物！她讚：很濃郁

女學生遭阿姨偷錄自慰聲　還傳給親戚

台64「鬼切攔車」球棒猴亂舞　他嚇傻逃跑

他買到2盒蛋嗆沒缺蛋　鄉民看價格笑了：盤子

強烈冷氣團襲連假　影響最劇時間曝

回暖2天！228連假前夕迎強冷氣團

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

看似溫柔其實很難征服的3大星座

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面