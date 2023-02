等不到物資！倖存者痛訴活下來更痛苦　聯合國：辜負了敘利亞人民

▲敘利亞伊德利布省醫療資源嚴重匱乏,物資延遲使許多傷患錯過黃金救援時間(圖/路透,下同)

實習記者任庭儀/編譯

土耳其與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8淺層強震,國際紛紛響應賑災捐助物資。然而自地震以來,僅有52輛運載緊急物資的卡車進入敘利亞西北部,倖存者遲遲得不到救助,絕望地說「活下來更痛苦」。聯合國救災協調員坦承,「我們辜負了敘利亞西北部的人民。」

根據衛報、CNN報導,強震與政治角力加劇了敘利亞人道主義危機,由於敘利亞政府與反抗軍長期內戰,儘管救援物資早已抵達阿勒坡省,還要等中央政府與地方勢力協調後才能放行,使得西北部地震災區援助行動窒礙難行。

▲敘利亞反政府武裝控制的伊德利布省(Idlib)薩爾馬達鎮(Sarmada)受災嚴重。(圖/路透)

反抗軍掌控的伊德利布省(Idlib)災情嚴重,當地500萬人口中至少有8成被聯合國列為急需救助者,迄今卻僅有52輛運送物資的卡車進入該地區,完全不足以供給400萬人口,也因醫療用品短缺,許多傷患錯過黃金救援時間。

當地衛生部長侯賽因(Hussein Bazaar)指出,在新冠疫情和強震之前,伊德利布的醫療資源就被阿薩德政權削弱了不少,現在只能用手頭微薄的資源面對一個接一個的危機。

敘利亞民防組織「白頭盔」經過108小時的搜索後宣布結束救援行動,該組織成員阿卜杜拉(Ismail Abdullah)控訴,他們一直在呼籲提供援助卻被忽視,「如果他們派出先進設備和搜救隊來救援被困在廢墟下的人,我們當然可以拯救更多人。」

敘利亞人民已經對世界響應敘利亞的救援請求失去了信心,一位撫養8個孩子的母親絕望地說「我希望我們和其他人一起死去,倖存只能活在痛苦之中。」

At the #Türkiye-#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now.