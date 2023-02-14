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等不到物資！倖存者痛訴活下來更痛苦　聯合國：辜負了敘利亞人民

▲▼敘利亞伊德利布省（Idlib）。（圖／路透）

▲敘利亞伊德利布省醫療資源嚴重匱乏，物資延遲使許多傷患錯過黃金救援時間（圖／路透，下同）

實習記者任庭儀／編譯

土耳其與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8淺層強震，國際紛紛響應賑災捐助物資。然而自地震以來，僅有52輛運載緊急物資的卡車進入敘利亞西北部，倖存者遲遲得不到救助，絕望地說「活下來更痛苦」。聯合國救災協調員坦承，「我們辜負了敘利亞西北部的人民。」

根據衛報、CNN報導，強震與政治角力加劇了敘利亞人道主義危機，由於敘利亞政府與反抗軍長期內戰，儘管救援物資早已抵達阿勒坡省，還要等中央政府與地方勢力協調後才能放行，使得西北部地震災區援助行動窒礙難行。

▲▼土耳其強震、敘利亞反政府武裝控制的伊德利布省（Idlib）薩爾馬達鎮（Sarmada）災情。（圖／路透）

▲敘利亞反政府武裝控制的伊德利布省（Idlib）薩爾馬達鎮（Sarmada）受災嚴重。（圖／路透）

反抗軍掌控的伊德利布省（Idlib）災情嚴重，當地500萬人口中至少有8成被聯合國列為急需救助者，迄今卻僅有52輛運送物資的卡車進入該地區，完全不足以供給400萬人口，也因醫療用品短缺，許多傷患錯過黃金救援時間。

當地衛生部長侯賽因（Hussein Bazaar）指出，在新冠疫情和強震之前，伊德利布的醫療資源就被阿薩德政權削弱了不少，現在只能用手頭微薄的資源面對一個接一個的危機。

▲▼敘利亞伊德利布省（Idlib）。（圖／路透）

敘利亞民防組織「白頭盔」經過108小時的搜索後宣布結束救援行動，該組織成員阿卜杜拉（Ismail Abdullah）控訴，他們一直在呼籲提供援助卻被忽視，「如果他們派出先進設備和搜救隊來救援被困在廢墟下的人，我們當然可以拯救更多人。」

敘利亞人民已經對世界響應敘利亞的救援請求失去了信心，一位撫養8個孩子的母親絕望地說「我希望我們和其他人一起死去，倖存只能活在痛苦之中。」

聯合國緊急救災協調員格里菲斯（Martin Griffiths）坦承，「我們辜負了敘利亞西北部的人民，而我的責任與義務就是盡快修正這個錯誤。」

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