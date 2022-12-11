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「陸禁台貨」是明確政治打壓？王必勝：台灣是被個別處理

衛福部次長王必勝。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部上午針對中國大陸禁止輸入台灣產品召開記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸突然禁止台灣水產品、食品加工和酒類等產品輸入，外界認為時間點很巧妙，質疑這是否為「中方很明確的政治打壓？」對此，衛福部次長王必勝表示「沒辦法回答是不是很巧妙，但根據得到的訊息和經驗，和其他各國相比，台灣是被個別處理且不盡公平。」

中國大陸要求全世界所有輸銷中國大陸食品生產、加工、貯存企業須向中國大陸海關總署申請註冊。台灣相關業者雖有進行補件，但12/8就爆出魷魚、秋刀魚、午仔魚等多項水產品業者遭暫停輸中，12/9又進一步得知酒類、飲料類產品也受影響。值得注意的是，中方給出的審查不符合理由，也令相關部會搞不清楚，進一步詢問中方，也未得到回覆。

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食藥署署長吳秀梅表示，中國給的審查不通過原因包括「文字不符合、生產許可證明不符合、企業申請書不符合、產地聲明不符合、未按要求提供註冊文件、申請產品編碼有誤和不屬於食品類企業註冊」等，進一步詢問哪裡不符合，都沒有給回應。

吳秀梅也提到，其他國家被要求申請註冊時間點是到明年6/30，台灣被規定的時間點硬是提早了一年，現在其他國家都還是順利在做輸銷，台灣很多業者已經開始不能輸銷了，而在資料提供方面，台灣被要求以書面形式，不能使用中方的資訊平台，食藥署一直積極輔導業者提供資料，現在依照規定提供資料還是一直被說不符合，因此還需要持續跟中方溝通。

中國相關手法，也被外界解讀為疑似「政治打壓」，禁止輸入的時間點過於巧妙。對此，王必勝表示「我沒辦法回答是不是很巧妙，今天開記者會主要目的是針對事務性做說明，有沒有所謂政治打壓，這還是要留給大家去評判，暫停進口的是中國，所得到的訊息或過去經驗，台灣是受到特別處理。」
 

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