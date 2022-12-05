遺體突復活！睜眼直盯殯儀館員工　他嚇得魂飛魄散急報警

▲男子被宣判死亡後，竟在殯儀館復活。（示意圖／視覺中國）



實習記者林郁婷／綜合報導

巴西近日傳出一樁「死人復活」的駭人事件！一名62歲男子因口腔癌併發症，被醫生宣判死亡，家屬拿到醫院開立的死亡證明後，就將他的遺體送到殯儀館，沒想到隔日凌晨1點，殯儀館員工上班時，赫然發現躺在屍袋內的男子「復活」了，張著眼睛躺在屍袋中，嚇得他趕緊打電話求救。

根據《太陽報》報導，62歲的何塞（Jose Ribeiro da Silva）在11月29日於戈亞斯州（Goiás State）烏魯阿蘇（Uruaçu）的醫院被宣判死亡，死因是口腔癌併發症，隨後醫生大約在晚上8點將死亡證明書交給何塞家人，讓他們能為他處理後事，之後何塞的遺體被裝進屍袋，送到距離醫院100多公里的里亞爾馬（Rialma）殯儀館。

11月30日凌晨1點時，一名殯儀館工作人員準備上班，卻發現躺在屍袋內的何塞竟然「復活」了，他睜著眼睛且還有呼吸，但呼吸有點困難，工作人員嚇得急忙連絡緊急服務部門，並將何塞送到附近的醫院救治。

▲何塞目前在往醫院治療中。（圖／翻攝自推特）

何塞妹妹阿帕蕾西達（Aparecida）表示，「殯儀館工作人員突然打電話給我，說我的哥哥還活著」，她直言這讓一家人覺得不可置信，「我哥哥在屍袋裡待了5個小時，一定覺得很冷，真的是太可怕了，這樣的錯誤讓人難以接受。」阿帕蕾西達決定報警。目前警方正展開相關調查，而院方則表示，他們已經把簽署病患死亡證明的醫生解僱。

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