拜登在總統辦公室M字腿？　「視覺錯位圖」嚇壞網友

▲拜登上傳的照片引發熱議。(圖/拜登推特)

記者王佩翊/編譯

近日剛迎接80歲大壽的美國總統拜登21日在推特上發布一張照片,只見照片中的他站在辦公椅後方,雙手些微靠在椅背上。然而許多網友卻表示,第一眼看到這張照片時,還以為拜登是半蹲在桌子上,並把屁股放在椅背上,呈M字腿的姿勢,而這張「視覺錯位圖」也意外引發討論。

美國總統拜登20日剛迎來80歲生日,而他21日在推特上寫道,「準備替美國家庭做更多的事。」並附上一張在辦公室的照片。照片中的拜登將西裝掛在辦公椅的椅背上,並站在椅子後方,雙手交疊放在椅背上。許多網友看到這張照片的第一眼,竟將西裝外套錯看為「拜登的腿」,以為本人在辦公桌上蹲馬步。

Ready to get more done for American families. pic.twitter.com/UpbwnZVUXA