　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「選擇困難」有好處！　研究：更能聰明決策避免偏見

▲▼上班,痛苦。（圖／取自Pixabay）

▲有選擇困難的人，較有可能做出更明智的決定，前提是不會困在自己的猶豫不決中。（圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

有選擇困難的人經常會被人投以不耐煩的眼光，或被說是優柔寡斷，但德國一項研究顯示實情可能不是如此。結果表明這類人更有可能做出明智的決定，因為減少倉促下結論，也更能避免偏見。

英媒《每日郵報》報導，德國德勒斯登工業大學（University of Dresden）研究團隊針對1300人進行研究，發現那些花更多時間做出決定的人，比較不會只依據他們的信念就做出決定，也比較不會輕易做出結論，而是在通盤考量後得到結論。

這項研究結果刊登在《性格與個體差異》（PID）期刊上，受試者要以現實生活中的情境回答問題，包括決定某人是否可以繼續工作，或是評估某人的性格。

研究團隊接著給他們3道自我評估的問題，從1（非常不同意）到5（非常同意）給分，問題分別是「我的想法經常自相矛盾」、「我經常為一件事的正反兩面感到掙扎痛苦」、「有時候我在想一件事時，幾乎感覺就像是自己不斷在切換角色。」結果被「選擇困難」困擾的程度愈高，做出決定花的時間更久。

主導此次研究的西理學家紅斯本（Jana-Maria Hohnsbehn）表示，矛盾心理的情況需要更被廣為接受，因為這能讓人在做決定前有必要的暫停，告訴我們事情其實是複雜的，我們必須花更多時間、更小心地做出決定。研究進一步顯示，大約每5個美國人中就有1個人認為自己是有選擇困難的人。

研究團隊接著更多題目，包括當受試者遇到他們認為是外向的人時，可以問對方，「你喜歡待在家裡」或是「喜歡去派對玩樂」，選擇後者進行提問的人就已展現了『確認偏誤』，因為他們只會找符合「外向者」刻板印象的描述；然而選擇前者提問的人，則展現出「高度矛盾」的情況，因為他們想藉此質疑官方／既定敘事，還想把問題挖得更深。

賓州卡内基·梅隆大學（CMU）評判專家巴勒曲（Baruch Fischhoff）針對研究結果評論，比較慢做出決定有可能會帶來益處，而且結果顯示，做決定時對現有證據進行更平衡的評估，便能夠做出更好的決定，但他也警告，不要一直困在猶豫不決中也是很重要的事。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
獨／育達回來了！　兩年內「二度更改校名」原因曝光
大S聲明「暗藏玄機」！她神解析背後含意：公關一把好手
起底大S幕後超強律師！　離婚官司神布局
大S忍10年傷痛「快溺斃死去」！　她揭汪小菲罪狀：公開會上頭
快訊／國1三重段「3車追撞」！　車流回堵2km
汪小菲剋星出手了！　葛斯齊開戰「揭發黑幕」：往生我照樣公開
汪小菲封鎖大S！　嗆「你要是真愛我」：在北京待待都能死是嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍騙「會回來」丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭：所有人都跑了

「選擇困難」有好處！　研究：更能聰明決策避免偏見

中企供應商88％營收來自蘋果　官方憂「過度依賴」要企業體檢

罹難者多是孩童！　印尼5.6強震162死逾300人傷

千萬別下載！　卡達世足2款APP被標「間諜軟體」恐怖功能曝

《魔獸世界》明年1月退出中國！玩家紛拋售資產　暴雪急回應

哥倫比亞小飛機撞入民宅　機上8人全喪命

印尼「規模5.6地震」至少162死　1.3萬人無家可歸

國際火線／成也川普，敗也川普：美國期中選的詭變

北約秘書長示警　中國試圖控制西方重要基礎建設

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

俄軍騙「會回來」丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭：所有人都跑了

「選擇困難」有好處！　研究：更能聰明決策避免偏見

中企供應商88％營收來自蘋果　官方憂「過度依賴」要企業體檢

罹難者多是孩童！　印尼5.6強震162死逾300人傷

千萬別下載！　卡達世足2款APP被標「間諜軟體」恐怖功能曝

《魔獸世界》明年1月退出中國！玩家紛拋售資產　暴雪急回應

哥倫比亞小飛機撞入民宅　機上8人全喪命

印尼「規模5.6地震」至少162死　1.3萬人無家可歸

國際火線／成也川普，敗也川普：美國期中選的詭變

北約秘書長示警　中國試圖控制西方重要基礎建設

俄軍騙「會回來」丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭：所有人都跑了

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

「18K白K金鑽石項鍊」現砍1.5萬！好市多黑五第2波優惠價曝光

正妹女星參選三重里長！被封「兒童界蔡依林」　還有3藝人也都從政

屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝！消防局給建議

都空空的！？游淑慧看陳時中沒主見　鄭運鵬沒政見

「選舉選到失去人性是最大悲哀」　她也聲援王世堅：真漢子的表現

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

大S聲明「暗藏玄機」！她神解析背後含意：公關一把好手　2.6萬人讚爆

台積電跌5元至476　指數跌近70點失守14400

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

國際熱門新聞

印尼規模5.6地震至少162死　1.3萬人無家可歸

病患走進醫院　醫護驚：她昨天死了

名古屋市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」！

《魔獸世界》1月退出中國！玩家狂賣資產　暴雪急回應

勝敗皆因川普：美國期中選的詭變

千萬別下載！　卡達世足2款APP被標「間諜軟體」

罹難者多是孩童！　印尼5.6強震162死

天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」

16歲少年看泌尿科！轉診竟要等951天...爸傻眼

哥倫比亞小飛機撞入民宅　機上8人全喪命

「高球乳神」挺F奶力挺世足美國隊

中企供應商88％營收來自蘋果　官方憂「過度依賴」

CBS關推特帳號開媒體界第一槍　 馬斯克回嗆

母女河上見「深水巨獸」嚇壞：爪子超尖

更多熱門

相關新聞

最會糾結3大星座！Top1選擇障礙王

最會糾結3大星座！Top1選擇障礙王

有些人不管大事小事都很糾結，從工作、生活安排甚至吃飯點餐、買個小東西，都能反覆猶豫想超久，一件小事都糾結得好像在決定人生大事一樣。像是以下3個星座就是超會糾結的代表，尤其冠軍根本就是選擇障礙王者，只要遇到有得選擇，就會陷入無限糾結迴圈、猶豫超久。

周記／選擇困難症靠縮小衣櫥解救

周記／選擇困難症靠縮小衣櫥解救

好心想吃什麼　「巨蟹座」狂打槍

好心想吃什麼　「巨蟹座」狂打槍

抱怨朋友點餐太慢　他暴怒搶菜單

抱怨朋友點餐太慢　他暴怒搶菜單

關鍵字：

選擇困難

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

私人車位被停1天！他叫堆高機丟入河

汪小菲不爽電費　台灣電價衝熱搜

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面