印尼5.6地震近20死　「建築倒一排」慘況曝！招牌45度傾斜

▲ 印尼發生5.6地震。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印尼當地21日下午1時21分發生規模5.6地震,震源深度僅10公里,西爪哇省一家醫院已知有近20死300傷。當地媒體及民眾也紛紛上傳災情,可見街道慘不忍睹。

▲ 印尼地震造成建築倒塌。(圖/翻攝自推特)

這起地震震央位於西爪哇省蘇加武眉(Sukabumi)東北方23公里處,根據《路透社》,該省展玉(Cianjur)地方官員表示,當地一間醫院多達20人死亡。展玉警察局長赫馬萬(Doni Hermawan)告訴Metro TV,「我們成功救出了一名婦女和一名嬰兒,但另一名嬰兒去世了。這是我目前唯一能提供的資訊。」當局也表示,他們救出了2名在展玉土石流中受困的民眾,但第3人已不幸死亡。

社群媒體上的影片可見,許多民眾帶著一家大小疏散到戶外,街道兩旁整排民宅和商家都發生倒塌災情,更有大型招牌45度傾斜,地上佈滿建築殘骸和瓦礫。

《路透社》記者也目擊,首都雅加達市中心商業區有一些人逃出辦公室,還有人說感覺到房子在搖、看到家具移位。印尼氣象機構負責人呼籲民眾暫時留在建築物外,因為可能會發生餘震。

▲▼印尼地震後,民眾疏散到建築物外。(圖/路透)

