俄軍撤退！烏克蘭24小時收復12村鎮　赫爾松居民淚迎

▲ 在俄軍宣布撤出赫爾松後,烏克蘭軍隊在短短24小時收復260平方公里的國土。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

在俄羅斯宣布撤軍赫爾松(Kherson)後,烏克蘭軍方10日表示,在過去24小時內,重新奪回赫爾松超過200平方公里的大片失土,其中包括12個村莊城鎮。隨著烏軍開著軍車進入俄軍剛剛撤離的城鎮,居民們喜極而泣向士兵們揮手致意。

綜合外媒報導,烏克蘭軍方發言人表示,在僅僅24小時內,烏克蘭軍隊就將赫爾松地區戰線推進7公里,並控制260平方公里的領土、解放12個村鎮,包括赫爾松以北50公里的關鍵城鎮斯尼胡里夫卡(Snihurivka),以及距赫爾松15公里的基謝利夫卡(Kyselivka),這兩個城鎮皆位於通往赫爾松市中心的主要道路上。

俄羅斯軍方9日宣布,要將軍隊從烏克蘭南部戰略要地赫爾松(Kherson)撤出。然而烏克蘭官員對此存疑,稱此舉可能是一個陷阱,擔心俄羅斯正密謀佈下地雷,要將赫爾松變成一座「死亡之城」。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valeriy Zaluzhny)10日指出,雖無法確認俄羅斯軍隊是否已經撤軍,但自己的部隊取得了重要的進展,烏克蘭在赫爾松的軍事勝利,讓俄羅斯「別無選擇,只能逃亡」。

烏克蘭軍方在社群媒體上發布貼文,興奮地宣布解放斯尼胡里夫卡,周圍民眾熱烈鼓掌,並用手機記錄下歷史性的一刻。

⚡️ Ukraine liberates Snihurivka in Mykolaiv Oblast.



Ukrainian soldiers published a video from Snihurivka on Nov. 10, saying that the settlement had been liberated by the forces of the 131st reconnaissance battalion.



???? Ukrainska Pravda / Telegram pic.twitter.com/06wdTdSgOw