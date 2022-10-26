獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

▲逃出柬埔寨的網美皮皮下海。（圖／翻攝自皮皮IG）



記者陶本和／台北報導

先前柬埔寨詐騙風波一度鬧得沸沸揚揚，而IG健身網美「皮皮」身為受害者，也在民代幫助下，敢於出面陳述經過；近來，她則轉戰AV產業，成為AV女優卻飽受網友議論。對此，皮皮26日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，她本來是健身網美，對身體的雕塑要求很高，很喜歡自己的身體，投入AV業是喜歡藝術，喜歡展現自己的身材，她也向網友喊話，不要再檢舉她的社群帳號了，請尊重每一個人工作的選擇權利。

皮皮宣告拍成人影片後，立刻在各大論壇掀起討論，但不少酸民到她的IG底下留言口出惡言，諷刺「被賣到柬埔寨活該」、「從柬埔寨救一個想被保養的，回台灣跑去拍AV」、「果然之前就覺得你跟Sammy上節目說的話不是真的，現在真相大白了」等。

對此，皮皮接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，她現在的工作是台灣的AV女優，她自己很喜歡這個工作，在這一塊發展還蠻不錯的，是自願去拍攝，根本不是外流，而且跟柬埔寨性侵也完全不相關。

皮皮說，她投入AV產業是她認識一個網友，這位網友也是一位AV女優引薦，現在她們是同事，已經拍攝兩部作品，昨天（25日）剛拍完第三部，目前還沒正式發布。

對於為何會想要投入AV界，皮皮說，除了收入滿多的之外，自己本來是健身網紅，對於自己身體的雕塑很嚴格，很喜歡藝術的感覺，喜歡自己的身體，喜歡展現自己的身材，所以她先前也有接過大尺度的外拍、寫真拍攝。

至於有沒有什麼話想跟網友說？皮皮表示，「不要一直檢舉了！推特被檢舉到爆了」她無奈地說，推特本來有一萬多人跟隨，今天一早起來被鎖住，她現在只剩下IG了；此外，她也想說，請大家尊重每一個人工作的選擇。