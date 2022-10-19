李寧道歉了！新款冬裝「像二戰日軍」惹火陸網　遭轟辱華股價重挫

▲大陸國產體育服裝品牌李寧發佈新品。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國產體育服裝品牌李寧近年因「國潮」深受熱捧，但近日在新品發布會上，新一季服裝設計卻因配色和外形被指特別像「（二戰）日本軍服」，陷「辱華」爭議，被一些網友直斥「吃中國的飯，砸中國的碗」。李寧17日股價一度大瀉近14%。19日一早，李寧官微發佈聲明道歉。

從新一季宣傳照看到，模特穿上的大衣整體以軍綠色為主，帽子兩邊有簾子垂下來，這身造型令不少大陸網友聯想到日本二戰士兵服裝，「尤其是帽子更像日本士兵戴的帽子，配上軍綠色大衣，簡直就是一模一樣。」

10月19日上午，李寧官微發布聲明表示，近日，網路上出現對於「逐夢行」秀款部分產品的討論，李寧公司對此高度關注，「此次相關產品的設計及造型給大家帶來了困惑和疑慮，我們表示誠摯的歉意。」

聲明稱，本次「逐夢行」秀款產品的設計以「飛行」為主題，從飛行員裝備中汲取靈感，展現人類不斷探索天空的夢想，「其中，大家討論最多的飛行帽設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽，產品以多種顏色、款式進行呈現，兼具防風保暖等專業功能，以適應更多戶外穿著場景。」

李寧表示，「作為中國的專業運動用品公司，創造出受大眾喜愛、更專業、更具設計感的產品，是我們始終堅持的信念。真誠感謝大家為我們提出的寶貴建議和意見，我們將虛心聽取各種聲音和反饋，做出讓消費者更加認可的產品。」