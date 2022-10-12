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「諾貝爾獎得主」任教中國考核不過　解聘1年後就得獎了！

諾貝爾經濟學獎得主迪布維格（Philip H. Dybvig）。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾經濟學獎得主迪布維格（Philip H. Dybvig）在中國任教10年，卻在去年遭到解聘。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

今年諾貝爾經濟學獎其中一位得主，為美國學者迪布維格（Philip H. Dybvig），在過去10年都在中國的大學任教，直到去年卻因為考核不過，遭到解聘。沒想到迪布維格今年就得到了諾貝爾獎，想必讓之前聘用他的學校相當尷尬。

迪布維格與中國淵源深厚是一位中國迷，過去10年任教於「西南財經大學」，但是網路上盛傳，迪布維格因未能通過大陸教育部「雙一流大學」考核，遭校方解聘。

但是迪布維格的老東家「西南財經大學」反應相當低調，既未公開澄清網路說法為謠言，也沒有公開道賀。

諾貝爾獎委員會表示，本屆3位得主顯著提升我們對於如何監管金融市場，以及銀行在經濟中的作用之理解，尤其是在金融危機期間，而他們的其中一項重要發現就是避免銀行倒閉的重要性。

迪布維格與另一位共同獲獎的得主、美國金融協會的前主席戴蒙德（Douglas W. Diamond）在1983年提出戴蒙德·迪布維格模型（Diamond–Dybvig model），解釋銀行存在的原因、在社會中的角色如何使它們受謠言的影響，以及社會如何能夠減輕這種脆弱性。

該模型以博弈論為基礎，分析銀行業擠兌行為，論證銀行存款合約可以提供優於其他交易市場的資金分配，並解釋銀行資產負債表中，非流動資產和流動資產的混合會如何引起儲戶擠兌的「自證預言」（self-fulfilling panics）。

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