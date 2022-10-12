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大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖巨蟒「潛入雞舍」生吞整隻雞！進食畫面曝光…居民嚇壞圍觀

▲▼恐怖巨蟒生吞活雞。（圖／翻攝微博）

▲恐怖巨蟒生吞活雞的畫面引起圍觀。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

雲南紅河一位農村居民家中有雞舍，沒想到日前家中發生怪事，竟有條巨蟒潛入雞舍，將整隻雞活活吞下，嚇得他立刻報警，而離奇的畫面曝光，不禁引起許多居民圍觀。

綜合陸媒報導，這位農民家住紅河金平苗族瑤族傣族自治縣的一處村落，平時有在家裡養雞的習慣。沒想到，7日突然有條巨蟒潛入家中，跑到雞窩肆虐，將整隻雞活活吞下，嚇得他立刻報警。

警方接獲通報，不敢大意，立刻聯繫了專業的朱姓捕蛇人員，前往現場處理。而事件在當地村落引發關注，也有不少村民跑到現場查看，警方到場後則一一勸離。

▼巨蟒張開大嘴，將雞的大部分身體都吞下，只剩2隻雞腳仍在外面。（圖／翻攝微博）

▲▼恐怖巨蟒生吞活雞。（圖／翻攝微博）

而依據照片內容，這條巨蟒先用身體將雞纏繞，接著張開大口直接吞下，還留下了2隻雞腳露在外面，進食的畫面相當驚悚。

▲▼恐怖巨蟒生吞活雞。（圖／翻攝微博）

▲▼警方與專業捕蛇人員到場將巨蟒抓獲，隔了4天以後帶到無人的深山放生。（圖／翻攝微博）

▲▼恐怖巨蟒生吞活雞。（圖／翻攝微博）

後來經過抓捕，成功將這條巨蟒固定、裝入袋中。經過約4天的時間，這條巨蟒也在當地居民的見證下被放生，回到山林之中。

恐怖的畫面曝光，也讓不少網友留言直呼，「放生之後，下次再來吃雞怎麼辦」、「放生一生平安！蟒蛇好好活著不要傷害人類就是平安大吉」、「私有財產不可侵犯，沒人買單的話，是不是該就地正法？」

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