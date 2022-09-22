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美羅德島前女市長死在家中！淪「爛肉腐屍」飄惡臭　整群蒼蠅狂飛

記者張寧倢／綜合外電報導

美國羅德島州文索基特市（Woonsocket）警方19日獲報，前市長梅納德（Susan Menard）住宅周邊飄散惡臭，甚至已有蒼蠅群聚，員警破門後發現2具「嚴重腐爛」的屍體，由於身分難以辨識，只能尋求法醫調查。據美媒報導，法醫辦公室證實其中1名女性死者正是74歲的梅納德，但死因尚且無法確定。

▲▼美國羅德島州文索基特市（Woonsocket）有史以來在任時間最久的市長梅納德（Susan Menard）被發現死在家中。（圖／達志影像／美聯社）

▲文索基特市有史以來在任時間最久的市長梅納德（Susan Menard）被發現死在家中。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國《時人》雜誌報導，文索基特市民赫瑞拉（Freddie Herrera）是這名前市長的鄰居，他向記者表示，附近居民們已長達數周以上沒見過梅納德一家出入。赫瑞拉說，他每天都試圖打電話到梅納德家，但無人回應，直到18日他注意到一股不知道從哪裡飄來的「濃烈惡臭」，隔天又發現梅納德住宅周邊有很多蒼蠅在飛，才終於向警方報案。

文索基特警察局長奧茨（Thomas Oates）19日證實，警方在梅納德家中發現一具年長男性和一具年長女性的遺體，現場沒有任何謀殺或打鬥的痕跡，但目前仍在對死亡事件進行調查，「如果這兩人像我們推測的一樣，他們可能都患有非常嚴重的健康問題。」

羅德島公共衛生部門發言人21日表示，州法醫辦公室的驗屍官確認，女性死者就是梅納德，而另一具男性遺體的身分尚未確定，也尚未得出兩人死因。梅納德一張掛在文索基特市政廳裡的照片已經被用黑布覆蓋，現任市長鮑德莉亨特（Lisa Baldelli-Hunt）也表達深切哀悼。

梅納德曾於1995年至2009年的14年間擔任文索基特市長，不僅是當地在任時間最久的市長，也是羅德島州史上第2位當選的女性市長。

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