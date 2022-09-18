屍體被愛犬啃食！獨居女暴斃家中「嚴重腐爛」　房內搜出嗎啡藥罐

▲英國一名女子在家中暴斃，然而屍體卻遭狗狗啃食。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

英國一名女子4月被警方發現陳屍在家中，屍體已出現明顯腐爛，並且多處遭到她飼養的寵物犬啃食。法醫事後在她的體內驗出嗎啡成分，疑似是她已故父親臨終所獲得的處方藥物。死者的女兒表示，母親因為背痛不太能下床，從2月開始精神狀態就不太穩定，但她仍堅信母親不會自殺，因為「她不會丟下她的狗」。

根據《鏡報》報導，54歲的莎拉（Sarah Elizabeth Jay）平時獨自居住在蘭開夏郡的一間公寓，並飼養了4隻狗與1隻貓。警方4月23日接獲莎拉的鄰居通報稱，已經2天沒有看到莎拉的身影，且窗戶旁有3隻狗不斷地跳來跳去。首批抵達現場的警官從窗戶裡看到有大量蒼蠅，並且有狗在跑跳。

警方直言，「我感覺到強烈的死亡氣息，因此強行進入屋內。」隨後他們便在床上發現莎拉的屍體，然而她的頭部、脖子以及胸部已經嚴重腐爛，幾乎只剩一具骨架。法醫在5天後對死者進行屍檢並表示，雖未能確認死因，但很明顯有部分屍體是被動物吃掉。另外，法醫還在她的體內驗出嗎啡成分。

莎拉的女兒表示，因為住得比較遠，因此她最後一次見到母親是在1月，但直到4月8日兩人都還有通話。她直言，母親的精神狀況從2月開始就不太穩定，自己曾試圖尋求相關單位幫助，但是被拒絕。她的女兒強調，母親是一個活潑開朗的人，不可能自殺，也不可能丟下寵物們不管。

據悉，莎拉生前背部與關節經常出現疼痛，導致她無法自由行動，也影響了心情。她的女兒猜測，母親體內所驗出的嗎啡很有可能是祖父臨終前的處方藥物。因為莎拉去世後，她在莎拉的房間內發現祖父生前裝嗎啡的藥罐。

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