快訊／09：52規模4.9地震！　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
台東縣17日晚間9時42分發生規模6.4強震後，餘震不停！根據中央氣象局的地震報告，今天9時52分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於台東縣成功鎮，地震深度16.2公里，台東縣、花蓮縣最大震度4級。
【 第103號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年09月18日09時52分34秒
震央位置：北緯23.08° 東經121.32°
震源深度：16.2公里
芮氏規模：4.9
相對位置：臺東縣政府北北東方 39.4 公里 (位於臺東縣成功鎮)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：成功、池上
3級：東河、海端、鹿野、長濱、利稻
2級：卑南、臺東市、綠島
1級：太麻里、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：富里
2級：玉里、紅葉、鹽寮
1級：光復、磯崎、西林、水璉、銅門、花蓮市、西寶
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源
1級：六龜、旗山、楠梓
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
1級：奧萬大、日月潭、信義鄉、名間、南投市、合歡山
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、民雄、番路、太保市、義竹、大埔
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、新化、善化、佳里、臺南市、七股
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林、土庫、四湖
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林
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