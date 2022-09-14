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大陸 大陸焦點 特派現場

張翰新劇「摳內衣、抓胸」引2.4負評潮　再遭陸官媒點名：俗套！

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸男星張翰打磨10年的新劇《《東八區的先生們》近期引發爭議，不僅引發2.4分（滿分10）的負評潮，而且因「手摳內衣」、「抓女主角胸部」等畫面挨轟。大陸官媒《人民日報》今（14）日更發表評論，批評張翰「妄想一招鮮吃遍天」。

▲▼張翰新劇扯女演員內衣。（圖／翻攝自微博）

▲張翰新劇扯女演員內衣。（圖／翻攝自微博）

該篇評論題為《十年打磨的「誠意之作」在哪裡？》，指從整體來看，《東八區的先生們》被網友批評的問題主要是充斥著油膩、懸浮、尷尬。甚至有網友指出劇中價值觀令人不敢苟同，過於冒犯女性。

文章批評道，時至今日，一些只靠明星、俗套的影視作品再也瞞不過觀眾雪亮的眼睛，所謂「誠意之作」若不在質量、內涵上下功夫，也怪不得觀眾「挑食」；某些劇情的套路，觀眾早已「未卜先知」，儼然成了一副青春偶像劇刻板標籤的堆砌。

▲網友質疑張翰伸鹹豬手。（圖／翻攝自微博／張翰、新浪娛樂）

▲網友質疑張翰伸「鹹豬手」。（圖／翻攝自微博新浪娛樂）

文章指出，一部劇中幾句足夠「撩」的台詞、網友所詬病的「鹹豬手」，隱約將都市女性標籤化、物質化，類似劇情也與實際的男性群像相差甚遠，極度拉低這部影視作品的上限；「霸道總裁」是張翰停留在我們腦海中固有的印象，妄想一招鮮吃遍天，顯然是缺乏對當前市場和觀眾心理的調研。

文章最後強調，《東八區的先生們》為其他創作者敲響了警鐘：上億次的熱搜閱讀，就是要告誡製作者，市場不能容忍敷衍觀眾的作品再度出現，「作為觀眾我們不買賬。」

該篇評論文章發佈在「人民網評」官方微博上，今早登上大陸微博熱搜，網友湧入評論區表達不滿，質疑該劇能「上星」並在電視台播出。

網友表示，「這種劇都能上星，那麼多優秀網劇上不了星，那麼多被壓的劇上不了星」、「這都能上星 那種有格局的大劇都只能網播」、「『誠意之作』在哪裡？—能過審的誠意」、「這是俗套嗎？這是低俗。居然還能上星」。

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