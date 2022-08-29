從西班牙騎馬回山東　他「半年走2500公里」預估兩年可抵達

▲徐智顯已抵達荷蘭，接下來會前往德國。（圖／翻攝大眾網）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東菏澤31歲男子徐智顯今年初展開從西班牙騎馬回山東的計劃，經過半個月的努力，他已經增了2500多公里，抵達荷蘭，計劃下一步去德國，經過奧地利，從西亞、中東的方向回山東。

根據《大眾網》報導，徐智顯出生於1990年，2009年高中畢業之後到歐洲留學，先在義大利熱那亞讀了大學，然後到挪威攻讀研究生，2017年畢業後，在義大利做了幾年輔導老師。

徐智顯過去沒有太多騎馬的經驗，是突然決定要從歐洲騎馬回山東的，馬也是在那之後才購買的，並跟賣馬的商人學習了騎馬的技巧。徐智顯今年2月20日從西班牙出發，以直線距離來看的話，出發地點與他的目的地山東菏澤共距9628公里。

根據徐智顯的計劃，這次騎馬回山東從西班牙開始，穿越法國、德國、捷克、斯洛伐克、匈牙利、烏克蘭、俄羅斯和哈薩克到達中國，最後再穿過中國的大部分地區到達家鄉菏澤。

徐智顯表示，其實他的計劃並不周密，因為騎馬不像是開車，很多事情沒辦法提前預料，「每天光在路上就要花費10到12個小時，因為馬是在路上吃喝拉撒的，它一天能把6個小時吃進去，每天走路也就是5、6個小時，大約20、30公里。」

徐智顯提到，這一路上，他都是自費，歐洲的酒店一般要60歐元起掉，為了省錢，他買了最輕的帳篷、睡袋和充氣床墊，晚上睡在帳篷裡，「手機沒電了，就在咖啡館、超市前台等一切能充電的地方充電。」



徐智顯強調，他沒把這個事當成生意去做，就是自己喜歡做，都是自費，「原來打算1年就能到，現在變成了兩年，所以花得很省。也就從超市裡買點吃的東西，一個月花300歐元。還有就是換個馬掌，加起來一個月400、500百歐元就夠了。」

經過6個月的跋涉，目前徐智顯已經走過2500多公里，從西班牙到了荷蘭，由於一些特殊情況，他打算改變行程，下一步計劃去德國，再經過奧地利、維也納等國，從西亞、中東方向回中國。