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首次蓋大樓就害「7棟透天變歪樓」　建商承諾：提存5000萬擔保

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區一處新建工地14日發生道路坍塌，導致鄰近7棟民宅傾斜變成危樓，今（22）日由工務局局長楊欽富主持第二次協調會議，協助7戶受災戶與建商、承造人、監造人進行安置、求償及重建溝通。建商在會議中承諾會提出5000萬成立重建信託專戶，目前持續協助受災戶搬家，也會負責受災戶2年房屋租金。

▲▼7棟透天厝變歪樓，市府協助住戶求償，今日召開第二次協調會議。（圖／記者賴文萱攝）

▲7棟透天厝變歪樓，建商協助住戶傢俱物品搬遷中。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊欽富表示，針對第一次協調會議，已由工務局委託高雄市建築師公會，協助該7棟損鄰戶完成房屋鑑估，後續建物拆除相關程序完備及拆除計畫規劃內容，經跨局處討論相關細節後，提供住戶知悉，並指派建管處為損鄰事件統一窗口，即時回應住戶疑義，及協助辦理後續如原地重建租稅等優惠事宜。

今日第二次協調會議，與會單位包括法制局、前金區公所、新生里辦公處等府內各單位；高雄市土木技師公會、高雄市建築師公會、高雄市結構工程工業技師公會、中華民國大地工程技師公會等府外單位，共同協助受損7戶住戶與本案建商、起造人、承造人及監造人，針對後續安置、求償及重建事宜進行溝通協調。

▲▼7棟透天厝變歪樓，市府協助住戶求償，今日召開第二次協調會議。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼市府協助住戶求償，今日召開第二次協調會議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼7棟透天厝變歪樓，市府協助住戶求償，今日召開第二次協調會議。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市工務局建管處副處長劉中昂表示，建商會議中承諾會成立重建信託專戶，並陸續存入5000萬做為擔保，另也會也提出搬遷、安置及三大重建方案。

至於7戶危樓拆除部分，工務局會依規定公告，目前已請建商協助住戶傢俱物品搬遷中，陸續完成後進行拆除工程。建商除安排搬家公司協助受災戶搬家外，也提出會負擔受災戶2年房屋租金。

另外，工務局將責成本案建築工程起造人（中國建築經理股份有限公司）應負起建築法賦予起造人應有的責任及承諾。市府強調，會站在住戶這裡，與建商積極協調賠償事宜，以保障住戶權益；本案鄰損事件尚未完成處理前，工務局也絕對不同意申請復工。

▲▼第一次蓋大樓就害「7棟透天厝變歪樓」，建商自責：破產借錢也會賠。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼建商負責人、董事長郭炳峰當時出面致歉，強調會負責到底。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼第一次蓋大樓就害「7棟透天厝變歪樓」，建商自責：破產借錢也會賠。（圖／記者賴文萱攝）

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