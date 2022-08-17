艾成墜樓亡　粉絲不捨「這麼努力活著的人！」路人粉也喊悲傷

▲艾成傳出墜樓身亡。（圖／翻攝自Facebook／艾成的異想世界）

網搜小組／鄺郁庭報導

藝人艾成墜樓身亡！今（17日）上午10時許，傳出艾成在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，墜落在3號出口處、當場死亡，警方獲報已趕到現場，詳情仍待進一步釐清。消息一傳出，就有網友震驚，「天啊～太突然了！」還有人表示，艾成是一個「這麼努力活著的人」，語氣相當不捨。

艾成墜樓當場死亡的消息一出，許多人不敢置信，紛紛湧入艾成的粉絲專頁「艾成的異想世界」，「一直以來我都覺得你很正向開朗……一路好走」、「請告訴我不是真的……唉！一路好走」、「太震驚了，怎麼會？教人難以置信」、「我深感震驚，你現已在天國。」

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看著兩天前艾成的貼文，感嘆「愛是人世間最難的功課」，還有人不捨道，「這幾天發文，一直覺得你很努力在生活！辛苦了！一路好走」、「不知道他打這段話是經歷了什麼，希望他在天堂快樂。」

政治人物林佳新也留言，「傻了，朋友，一路好走，謝謝你帶給大家的歡樂，回家的路記得走好。」還有網紅與作家直呼，「真希望新聞是誤報……希望在另一個世界的你能快樂很多、很多」、「真的不知道要說什麼，要說你傻嗎？又希望你真的有得到解脫，這是我第一次替不認識的藝人感到不捨跟悲傷，願你安息。」

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