▲空品感測物聯網，中市環保局獲永續城市雙料金獎。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

為了有效改善空氣品質、監測空汙汙染源，台中市環保局建置「空氣品質數據中心」物聯網平台，在主要交通路段及工業區等各類型區域布建空品感測器共計1411台。此物聯網繼4月奪下全球智慧50大獎與環保署110年度環境監測及資訊應用考核特優後，現又獲「SDG 11永續城市」的亞太永續行動及台灣永續城市雙料金獎。

環保局長陳宏益表示，「空氣品質數據中心」物聯網係將空品感測器數據進行視覺化及大數據分析，並邀集專家學者針對各工業區特性制定告警值及LINE告警推播系統，當工業區出現非法空污排放事件，可即時分析污染熱區及高值時段，透過智慧型手機提供給稽查人員，大幅提升工業區污染溯源精準度。

▲空品感測物聯網，中市環保局獲永續城市雙料金獎。（圖／環保局提供）



陳宏益也舉例，去年以「空氣品質數據中心」分析感測器監測數據及環保局自建的工業區小型風場資料，成功查獲某工業區一處工廠非法排放汙染物，並裁罰新臺幣100萬元整；也在大肚區一處養豬場發現有大量排放粒狀污染物情形，隨即派員前往稽查輔導，後續追蹤空品感測器數據趨勢顯示於該養豬廠於稽查後已無污染排放情形，證明空品感測器物聯網協助打擊空污犯罪的優良成效。

陳宏益指出，此平台設置後，累計去年裁罰空污案件35件次罰款逾千萬元，由於「科技治理」是空污改善的趨勢及關鍵，台中市建置的感測器數量全國最多，未來將持續精進智慧科技，成為永續管理的左右手，為市民健康把關。