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7歲男童有「526顆牙齒」！醫師一看驚：比大白鯊300顆還多

拉文德蘭的牙齒有526顆牙齒，超越大白鯊的300顆。（示意圖／pixabay）

▲男童有「大白鯊男孩」之稱。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一般成人有28顆牙齒，加上智齒會有32顆。但印度有位「大白鯊男孩」他有526顆牙齒，令人看了震驚，醫師花了數小時才把多出來的牙齒全部拔掉，拔完後他剩下21顆牙齒。

《每日星報》報導，在2019年印度一位年僅7歲的男童拉文德蘭（Ravindran），他的嘴巴塞滿一堆牙齒，讓醫護人員看了大吃一驚。而男童經過印度媒體報導後，印度欽奈牙科學院幫他進行拔牙手術，耗費數小時拔出526顆牙齒，比大白鯊的300顆牙齒還多。

拉文德蘭拔的牙齒。（圖／翻攝Mirror Weird News推特）

▲拉文德蘭拔的牙齒。（圖／翻攝Mirror Weird News推特）

拉文德蘭的526顆牙齒，藏在肉囊中長達4年，他因為臼齒區出現牙痛，才去看醫師。牙科醫師羅曼尼（Pratibha Ramani）說，被拔出的牙齒放在桌上一看，有些比一般牙齒還大，「尺寸從0.1毫米到3毫米都有。」

羅曼尼表示，儘管拉文德蘭嘴巴有那麼多顆牙齒，但他沒有覺得很痛苦，「唯一困擾他的是有一側的牙齒沒有長出來，讓他偶爾感到疼痛。」拉文德蘭牙齒的肉囊被診斷為「複合性牙瘤」（compound composite odontoma），但醫護無法確定它是如何形成。拔完牙後，拉文德蘭現在有21顆牙齒。

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