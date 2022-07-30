明天4地區防雨彈！花東飆38度極端高溫　下周迎「更猛烈雨勢」

▲下周雨勢將更大。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受低壓帶接近影響，明(7/31)中南部不定時有短暫陣雨、北部和東部以午後雷陣雨為主，山區也有大雨機率；下周一(8/1)起低壓帶會將水氣帶往台灣，連3天雨勢較猛烈，下周五(8/5)過後低壓帶遠離，天氣轉為穩定，雨勢趨緩，將回到夏天天氣型態。

中央氣象局預報員葉致均表示，明天仍受低壓帶接近影響，轉吹西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，北部和中部午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區也有局部大雨發生的機率，清晨北部地區亦有局部短暫陣雨。

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另外明天天氣高溫炎熱，中午前後花蓮縣縱谷有連續出現38度極端高溫的機率，台東縣地區也有38度極端高溫出現的機率。

▲氣象局發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

下周一開始將變天，葉致均表示，下周一(8/1)到下周三(8/3)，台灣受低壓帶影響，各地都是屬於天氣較不穩定情況，因為下周一之後，太平洋高壓勢力往西延伸，會把低壓帶水氣帶往台灣靠，下周一到下周三會有明顯對流發展，中南部、東南部和各地山區有短延時強降雨，以及局部大雨發生機率，下周四過後水氣減少，不過山區仍會有局部大雨。

氣溫部分，下周一到下周四吹偏南風，水氣偏南邊，中南部、東半部高溫趨緩，但高溫還是有31到33度左右，北部被背風面偏南風，水氣影響沒有那麼大，則有35度高溫。

葉致均指出，下周五(8/5)之後，太平洋高壓勢力逐漸西升，各地多雲到晴，午後西半部、東北部、各地山區有局部短暫雷陣雨。