人妻出軌窮小王！富老公捉姦當場「雙手合十跪拜」：慢走不送

▲綠帽夫當場對著這對「姦夫淫婦」雙手合十跪拜，起身後還對他們鞠躬。（翻自《TinMoi》）

圖文／鏡週刊

越南網路近日瘋傳一段影片，一名人妻出軌小王，卻在路邊被老公捉姦。不過老公的反應也很狂，雖然他被戴綠帽，卻沒有任何辱罵與怨言，反而當場對妻子與小王雙手合十跪拜，最後更說「慢走不送」。

據越南《TinMoi》與大陸《網易》報導，這名人妻和小王在路邊親親我我，剛好被綠帽夫親眼目睹，不過綠帽夫接下來的動作，卻引發網友熱議。影片可見，綠帽夫當場對著這對「姦夫淫婦」雙手合十跪拜，起身後還對他們鞠躬，最後揮手離去，好似在說「慢走不送」，過程相當平靜，沒有任何辱罵與衝突。

▲網友發現，綠帽夫開的車比小王的等級高。（翻自《TinMoi》）

報導也指出，有網友分析，其實這名綠帽夫的經濟水準，可能遠高於小王。因為綠帽夫開著15億越南盾（約新台幣192萬元）的豪車，但小王僅開著價值約為6億越南盾（約新台幣77萬元）的小轎車。不過影片可見，最後人妻還是選擇了小王，緊緊抱住他不放。

不少網友看到影片後，都相當同情綠帽夫，更解讀綠帽夫的行為是：「感恩自己的人生迎來第二春。」、「可能老公在感恩有人願意收留這壞女人吧。」但也有網友認為「這就是真愛」，祝福這名人妻有美好新未來。







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