防曬陽傘「黑色vs.白色」哪種效果好？　實測結果驚呆眾人

▲今是（7）小暑節氣，天氣開始逐漸熱起來，在艷陽高照下，民眾出門必備一支遮陽傘。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

時序進入防曬大作戰的夏季，民眾出門除了塗抹防曬油外，防曬陽傘也是不可或缺的必備之物，不過防曬效果到底是黑色陽傘好、還是白色更佳？日本《名古屋電視台》找來專家解說，實測結果竟跌破眾人既有的觀念。

根據《名古屋電視台》於昨（6）日播出的節目中，街訪了幾位民眾購買陽傘會如何挑選，大部分的人都選擇了深色陽傘，「會優先選擇低調的黑傘，像是我喜歡黑色的，最好是很輕便」、「抗UV絕對是首選條件」、「外白內黑那種比較好」、「深色的比較不容易弄髒」，而多數男性也應不習慣攜帶遮陽傘，會先從深色系列入手。

▲多數民眾表示，會優先考慮深色陽傘。（示意圖，非本文提及受訪民眾／記者劉亮亨攝）

節目中邀請了專家日本大同大學渡邊慎一教授來解釋，到底陽傘有沒有防曬效果？淺色好還是深色效果佳？對此渡邊教授表示，遮陽傘最主要的功用在於阻擋紫外線以及阻擋熱量，「它（遮陽傘）可以阻擋大約99%的太陽輻射」。其中大家最在意的紫外線，遮陽傘到底能有多少效阻擋效果？他指出，「一般市售的遮陽傘基本上能阻擋99%的紫外線，其他的因素就是取決於傘的面料及顏色。」

至於陽傘要買什麼顏色最好？渡邊教授根據研究指出，效果最好的是「白傘」，「白色的遮陽傘效果是最好的」，他用熱像儀觀察曝曬在烈陽下的傘面溫度，可以看到黑色陽傘的表面溫度約為60°C，而白色陽傘的表面溫度為45°C，兩者相差15°C。

教授補充說道，「兩者的阻擋紫外線效果其實是差不多的，但是黑色會吸收陽光熱能，當它吸收時，這種材質的溫度會升高，根據升高的溫度進行熱輻射，所以我們撐傘的人也感受到了熱量，也比較容易中暑。」不過兩者阻擋日曬的效果是一樣的。