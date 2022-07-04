蘭嶼200歲海底珊瑚遭刻字「你好」！潛水教練氣炸飆髒話

▲蘭嶼海底珊瑚被刻字。（圖／翻攝Dcard）



記者柯振中／綜合報導

台東蘭嶼母雞岩浮淺區日前發生破壞生太的惡劣事件，一名潛水教練3日在該處浮淺區發現，海底有一朵年約200歲的珊瑚身上被刻字，寫著大大的「你好」，離譜的行為讓人氣炸。

一名女子在Dcard上分享，常常到蘭嶼玩的人應該都知道母雞岩浮淺區，2日卻發生玩水客惡意破壞的事件，「這肯定不是浮潛、也不是深潛、更不是有請自由潛水教練帶領的玩水客！」

女子憤怒批評，想來玩當然沒關係，但不要做這種亂七八糟的黑心行為，「不要害到其他遊客被禁止自己下水才知道事情嚴重性！希望大家都能好好愛護蘭嶼唯一淨土！」依據照片畫面，海底的珊瑚被刻上「你好」2個字，痕跡相當明顯，畫面令人感到相當憤怒。

▼蘭嶼海底珊瑚被刻字，讓浮淺教練相當憤怒。（圖／翻攝Dcard）



針對這種行為，台東縣政府農業處長許家豪回應，如果是在保育區內，可以用《漁業法》的破壞棲地行為裁處，但蘭嶼沒有設為漁業保護區，因此只能透過宣導、地方潛水業者守護，若有意設為保護區，縣府也願意協助處理。

根據《聯合新聞網》報導，拍攝畫面的王姓潛水教練表示，發現的當下實在太過生氣，於是罵了一連串髒話，被刻字的珊瑚跟住家水塔一樣大，以每年長1公分來計算，大約有200歲，不曉得為何有人要惡意破壞海洋生態環境。

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