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金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

▲第33屆金曲獎，蔡健雅。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎，蔡健雅獲得最佳華語女歌手獎。（圖／攝影中心攝）

記者皮心瑀／台北報導

第33屆金曲獎移師高雄，2日晚間順利落幕，副總統賴清德表示，在疫情之下，台灣這座堅韌之島，仍保有源源不絕的音樂能量。「恭喜所有得獎者，並感謝所有的音樂人、表演者及主辦單位，用音樂反映不同的思想與文化，映照各個世代的台灣之聲！」

賴清德說，從這次入圍的各項作品，看出不同語言的創作得以大放異彩。恭喜以台語創作獲得最佳年度歌曲的 EggPlantEgg 茄子蛋 ；透過音樂為種族、語言及性別而努力的最佳新人珂拉琪 ；華語及台語歌王崔健與王俊傑；歌后蔡健雅與江惠儀。

賴清德指出，如同獲得最佳客語歌手、客語專輯的黃連煜所言，「因為客家選擇我，所以我無怨無尤。」也如同最佳原住民歌手 Ira a micekor: Osay Hongay燕春阿嬤說的，「謝謝祖靈一路的帶領」，金曲匯聚了台灣音樂所有美好元素，讓世界看見台灣樂壇的兼容並蓄。

賴清德表示，每位入圍、得獎的音樂人與團隊，都證明了在台灣這塊土地上，無論有何種的自我認同、使用的語言及族群文化，都能自由地進行創作，藉由樂曲、文字及歌聲，紀錄下個人、世代及土地的脈動，演繹出屬於台灣的聲音。

賴清德提到，這次獲得特別貢獻獎的兩位得獎者，有一生為台灣文化與民主奉獻心力，創作出「小茉莉」、「就在今夜」等膾炙人口歌曲的邱晨老師，以及長年投入流行音樂的製作、統籌，打造豐富樂壇文化的陳復明老師。

賴清德特別感念邱晨，他畢生用音樂為民主自由和人權運動發聲，致力以鏗鏘樂聲與有力文字，實踐個人「永不違背對母島台灣的誓言」的精神，大家定會承繼這份信念，讓來自台灣的音樂在國際間發揚。

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