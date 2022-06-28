最大贏家！王令麟領軍東森五企業　橫掃2022國家品牌玉山獎17項大獎

▲東森集團總裁王令麟領軍，旗下五關係企業橫掃第19屆國家品牌玉山獎17項大獎。（圖／東森集團提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

第19屆國家品牌玉山獎近日公佈得獎名單，繼去年東森集團旗下東森自然美、東森直消電商橫掃11個獎項後，在總裁王令麟領軍下再度突破登峰，五大關係企業連連報喜，橫掃17項大獎，成為本屆最大贏家！

回顧歷屆得獎榮耀，第17屆國家品牌玉山獎，東森新媒體獲頒傑出「企業全國首獎」與「最佳人氣品牌全國首獎」雙冠王，東森新媒體與東森自然美一舉拿下4項「傑出企業」、「最佳人氣品牌」及「最佳產品獎」等共計6項大獎；第18屆國家品牌玉山獎，東森自然美拿下3項「最佳產品獎」，東森直消電商拿下「最佳人氣品牌獎」以及7項「最佳產品獎」，囊括了11個獎項。而本屆第19屆國家品牌玉山獎，東森集團更是五家企業入圍，橫掃17大獎項，連續三連霸累計榮獲國家品牌玉山獎34項大獎，屢受國家級大獎榮耀肯定，東森集團大獲全勝﹅氣勢如虹。

「國家品牌玉山獎」是國內最權威、規模最盛大的企業獎項之一，甄選最具優質競爭力的台灣企業，由產官學界組成評審團，以「品質、品牌、品味」多面向審核，甄選最具優質競爭力的「傑出企業類」、「最佳產品類」、「最佳人氣品牌類」、「傑出企業領導人」等項目。

今年東森集團一舉囊括17項大獎，其中，東森自然美更是三連霸佳績，第三度榮獲「國家品牌玉山獎」，本屆以旗下子品牌瑞昇、BIO UP科美研、森美妍、ecL奪下7項「最佳產品獎」，「瑞昇蔘萃回齡青春露」﹅「BIO UP花妍微分子速酵青春露」則是首度獲獎。東森新媒體勇奪「OMO廣告業務平台獎」，奠定亞洲第一新媒體龍頭地位。東森直消電商旗下優質產品倍舒暢PLUS益生菌、ecL大馬士革玫瑰花妍噴霧、山蔘逆齡眼霜、山蔘逆齡精華霜、舒活調理複方精油05榮獲「最佳產品獎」。東森寵物雲榮獲「傑出企業獎」，旗下的好骨力、益生好罩、蕾曼芙洗毛精獲得「最佳產品獎」。在東森購物網銷售的米其林星級阿一鮑魚奪下「最佳人氣品牌獎」，熱門明星產品鮑魚雞腿麵、佛跳牆、虎年年菜組合榮獲「最佳產品獎」。

東森集團總裁王令麟表示，東森集團創立30年來以創新再創新的精神，努力耕耘新媒體、新零售，非常感謝國家品牌玉山獎的肯定，本屆國家品牌玉山獎東森集團一舉囊括17項大獎，這個榮譽是屬於全體員工的努力。過去東森集團在保護、照顧消費者方面投入相當大的心力，未來也將持續跟進全球趨勢整合集團美妝、寵物實體店、東森直消電商、國際線上通路草莓網等線上線下資源，整合流量、大數據並持續擴店增加消費者黏著度，建立好吃美麗、健康的OMO生活圈，提供會員更好的服務。

▲ETtoday十年來屢獲多項大獎肯定，2022年「東森OMO廣告業務平台」榮獲國家玉山獎。

「ETtoday新聞雲」為國家品牌玉山獎常勝軍，2020年，首度榮獲第17屆國家品牌玉山獎「傑出企業」和「最佳人氣品牌」肯定，更拔得頭籌拿下「傑出企業」、「最佳人氣品牌」的全國首獎，成為第一家榮獲國家品牌玉山獎首獎以及「最佳人氣品牌獎」的新媒體公司；2022年再度勇奪「OMO廣告業務平台獎」，亞洲新媒體第一龍頭地位，不言而喻。事實上，自成立以來，ETtoday新聞雲頻獲肯定，根據牛津大學「路透社研究所」發布的數位新聞報告，第五度榮獲台灣「網路媒體使用率」第一名的肯定，擁有 2,855萬粉絲的強大熱情支持，未來會持續努力，以更好的新聞、影音、服務，帶給閱聽大眾更好的內容和體驗。

▲東森自然美三連霸佳績，拿下7項「最佳產品獎」。

「東森 自然美」一路走來，始終堅持「人證、物證、科學做見證」，產品研發顧問團隊來自哈佛、臺大、成大、弘光博士級專家團隊，總裁王令麟延續「東森嚴選」的精神與高標準，產品堅持親身體驗使用之外，每項產品上市前還經過百人以上測試，確保產品為優良品質才會面市。不僅獲得醫界、學界認可，更和關係企業「東森直消電商」積極與國立臺灣大學進行產學合作，由臺灣大學教授親自發表各項專業實驗報告，東森自然美秉持最優秀的品質和服務，累積眾多消費者良好口碑及產品高滿意度，除了得到眾多國內獎項的肯定，也摘獲多項國外大獎，2021亞太傑出企業「勵志品牌獎」、「比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞」，2022更抱走「Pure Beauty Global Awards英國美妝界奧斯卡獎」，實為台灣之光。

▲東森直消電商延續「東森嚴選．品質保證」精神，拿下6項「最佳產品類獎」。

「東森直消電商ecKare」挾著強大人氣與話題度，繼去年旗下品牌森美妍榮獲國家品牌玉山獎之「最佳人氣品牌獎」，並有7項自營商品榮獲「最佳產品獎」，包括極地雪玫瑰精萃、淨化防護複方精油01、白茶賦活保濕素顏霜、白茶賦活保濕露、特潤水光保濕面膜、東森活泉精華膠囊、紅藜果膠PLUS等，今年再度榮獲六項產品大獎，顯示東森直消電商突破產業天花板，展現品牌強韌的競爭力。

▲東森寵物雲商店旗下「紐沛犬貓專用益生好罩／免疫益生菌」、「紐沛犬貓專用 Dr. 好骨力」及「蕾曼芙洗毛精系列」獲國家級玉山獎的最佳產品類獎項。

「東森寵物雲」為東森集團旗下最年輕的事業體系，首度獲獎就勇奪「傑出企業獎」，並以大熱門商品好骨力、益生好罩、蕾曼芙洗毛精獲得「最佳產品獎」。好骨力、益生好罩為國立臺灣大學獸醫系與台灣生技保健龍頭大江生技團隊共同研發的全方位寵物營養品。蕾曼芙洗毛精則是針對敏弱肌的愛犬獨家研發低敏配方，專業醫美等級洗毛精。

▲在東森購物網平台銷售的阿一鮑魚榮獲「最佳產品獎」。

具有米其林星級加持，在東森購物網平台銷售的「阿一鮑魚」，以宣揚美味粵菜文化的精神，廣獲諸多美食家與網紅明星大力推薦， 不僅奪下「最佳人氣品牌獎」，本次榮獲「最佳產品獎」的鮑魚雞腿麵、佛跳牆、虎年年菜組合，是阿一鮑魚自2017年起推出冷凍年菜組，在東森購物網連續四年的年菜銷售冠軍。無論產品特色、食材選用、安全檢驗等，用心經營及優異的服務精神，獲得玉山獎評審單位一致青睞，除肯定東森集團優秀的產品品質，更加彰顯東森集團經營實力。